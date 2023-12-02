О том, что значительную часть текста законопроекта написала нейросеть, стало известно только после его принятия

Как сообщают СМИ и тематические ресурсы, в бразильском городе Порту-Алегри приняли закон, частично сгенерированный нейросетью ChatGPT. Сгенерирован он был по запросу члена горсовета Рамиро Росарио, после чего подвергся ручным корректировкам. Изначально в тексте было восемь статей и обоснование – к моменту принятия их осталось две. Суть принятого закона заключается в том, чтобы позволить городу не взимать плату с граждан за замену счетчиков воды, если старые были украдены.

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Как пояснил журналистам господин Росарио, он намеренно не раскрывал, что значительная часть текста была написана нейросетью, поскольку опасался, что в случае преждевременного обнародования этой информации законопроект даже не доберется до голосования. Такая стратегия позволила провести будущий закон через профильные комитеты, в дальнейшем же за него проголосовали 35 членов городского совета. Рассматриваемый нормативно-правовой акт вступил в силу с 23 ноября.

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Глава горсовета Гамильтон Соссмайер заявил, что считает принятие закона «опасным прецедентом» и предложил провести обсуждение роли ИИ в политике. Впрочем, многие эксперты считают, что опасения политика необоснованны, поскольку законопроект корректировался и принимался людьми, а не искусственным интеллектом. Стоит отметить, что Порту-Алегри – это крупный город с населением около 1.3 миллиона человек, поэтому принимаемые в нем законы касаются значительного числа граждан.