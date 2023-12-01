Например, отзывы с оценкой только доставки или пункта выдачи

Крупнейший российский маркетплейс Wildberries начал скрывать отзывы, не касающиеся непосредственно товара или предлагающего его продавца – например, если в отзыве содержится исключительно оценка службы доставки или пункта выдачи, он не будет опубликован. При модерации подобного рода отзывов используется специальная нейросеть, обученная на большом массиве отзывов и комментариев. Как считают в компании, несправедливо, если рейтинг продавца или товара будет страдать из-за низкой оценки пункта выдачи или работы курьера.

Мнения клиентов Wildberries по поводу инициативы маркетплейса разделились, но, судя по комментариям в социальных сетях и на тематических ресурсах, большинство потребителей все же считают, что необходимо разделять отзывы о товаре, о продавце, о пункте выдачи и о работе самого маркетплейса. Особенно с учетом того, что некоторые покупатели в первую очередь смотрят на оценку товара – если она снизится из-за пункта выдачи, при том, что к самому товару ни у кого претензий нет, такую систему вряд ли можно назвать продуманной и справедливой. Впрочем, многие комментаторы, поддержав нововведение, также указали на проблемы системы отзывов – например, накрутку продавцами положительных оценок как вручную, так и при помощи ботов. А также на оставление отрицательных отзывов конкурентами.