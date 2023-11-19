Вероятно, это позволит существенно нарастить частоты при том же уровне энергопотребления

Как сообщает популярный ресурс Videocardz, графические процессоры для будущих видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5000 будет производиться по 3-нанометровому техпроцессу тайваньского полупроводникового гиганта TSMC. Нынешнее поколение GPU Ada Lovelace (RTX 4000) также производится на мощностях TSMC, но по 5-нанометровому техпроцессу, при этом специалисты крайне положительно оценили новые чипы по сравнению с Ampere, выпускавшимися на мощностях Samsung. Переход на 3-нм с 5-нм, по предварительным данным, позволит значительно нарастить частоты при том же уровне энергопотребления, а также увеличить транзисторный бюджет. Таким образом, скачок в производительности при переходе на Blackwel будет значительным.

реклама

Среди прочих особенностей будущих игровых графических ускорителей NVIDIA GeForce RTX 5000 можно отметить наличие поддержки интерфейса DisplayPort 2.1, которой нет у RTX 4000. У AMD Radeon RX 7000 она есть. Рассказал о предполагаемых новшествах проверенный инсайдер, известный под ником kopite7kimi. Вероятно, представит компания и новую версию технологии DLSS, а также обновленные RT-ядра и тензорные ядра, но об этом говорить пока рано – сейчас NVIDIA готовит к релизу графические ускорители RTX 4000 Super, информации же об RTX 5000 в настоящий момент недостаточно.