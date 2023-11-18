Многие интернет-площадки запрещают его использовать, поскольку он слишком простой

Как сообщает TechSpot, компания NordPass, специализирующаяся на решениях для управления паролями, опубликовала список наиболее популярных в 2023 году паролей. Первое место в нем занял последовательный набор цифр: «123456». Примечательно, что многие интернет-площадки давно запрещают его использовать – как и любые другие пароли, где три или более цифры идут подряд. Пароль «password», лидировавший в 2022 году, опустился на 7 место.

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В целом, специалисты по информационной безопасности характеризуют ситуацию как удручающую: 18 паролей из 20 наиболее популярных могут быть взломаны при помощи брутфорса (перебора методом «грубой силы» вычислительного устройства – процессора или видеокарты) менее, чем за 1 секунду, и все 20 – менее, чем за полчаса. Эксперты полагают, что список вряд ли сильно изменится и в следующем году, несмотря на то, что от выбора пароля во многих случаях зависит безопасность личных, а иногда и финансовых данных. Именно поэтому многие крупные корпорации, включая Google, разрабатывают системы, которые позволят в перспективе отказаться от использования паролей.

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Напоследок забавный факт – после того, как история про перечень наиболее популярных паролей «завирусилась» в СМИ, соцсетях и на тематических ресурсах, сайт Nordpass перестал открываться у многих пользователей – из-за резкого роста трафика система защиты стала блокировать доступ к ресурсу из опасений того, что на него проводится DDoS-атака. Копию сайта можно открыть через веб-архив, но список паролей в данном случае не прогружается.