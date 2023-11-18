Речь идет о технологии с прямым подключением со смартфонов

Как сообщают американские СМИ, компания SpaceX, ассоциирующаяся у многих интернет-пользователей с ее основателей и главой, эксцентричным американским предпринимателем и миллиардером Илоном Маском, направила в Федеральную комиссию по связи (FCC) США 16-страничный документ, в котором утверждается, что работа спутников связи Starlink, в том числе, возможность прямого их подключения к смартфонам, не создаст помех для функционирования наземных систем мобильной связи. По данным журналистов, SpaceX просит у FCC выдать разрешение на предоставление соответствующих услуг.

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Специалисты из компании Илона Маска полагают, что возникновение помех из-за спутниковой связи Starlink крайне маловероятно, при этом одна из задач FCC состоит как раз в том, чтобы предотвращать возможные конфликты различных систем и технологий связи. Представители ряда фирм высказывают обеспокоенность по поводу того, что SpaceX, внедряя новую технологию, может навредить работе мобильных сетей. При этом на данном этапе не совсем понятно, являются ли эти опасения искренними, либо это попытка не допустить на рынок потенциального конкурента. В SpaceX же рассчитывают на получение разрешения от FCC уже в 2024 году.