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[Zero]
Новый дизайн браузера Google Chrome понравился далеко не всем пользователям
При этом вернуть старый пока еще можно

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Как сообщают тематические ресурсы, в частности, TechRadar, обновленный дизайн веб-браузера Google Chrome, который вышел из стадии закрытого тестирования и начал распространяться среди части пользователей, нравится далеко не всем – он выглядит как очередная попытка найти вариант, удобный как для клавиатуры с мышью, так и для сенсорных экранов. Как в свое время показал пример Microsoft с ее плиточным дизайном, в итоге получается наоборот – интерфейсом неудобно пользоваться как с настольных ПК и ноутбуков, так и с мобильных устройств. Визуально новый вариант браузера тоже выглядит спорно – закругленные углы, конечно, смотрятся приятно, а вот увеличенное расстояние между элементами, включая кнопки, вызывает вопросы. Вероятно, это сделано как раз для удобства работы с веб-обозревателем с сенсорных экранов.

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Те пользователи, которым «посчастливилось» получить обновленную версию браузера со спорным дизайном, пока еще могут вернуть старый вариант вручную, убрав в Chrome://flags такие флаги, как Chrome Refresh 2023, Chrome WebUI Refresh 2023, Refresh 2023, Chrome WebUI Refresh 2023, Chrome Refresh 2023 New Tab Button и Chrome Refresh 2023 Top Chrome Font Style. К сожалению, со временем такая возможность с высокой вероятностью будет убрана, и унифицированный дизайн придется использовать всем, если Google вдруг не решит пойти на попятную.

#google #google chrome #браузер #хром
Источник: ixbt.com
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