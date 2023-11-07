В дальнейшем этот показатель будет снижаться

Как сообщает ресурс CNBC, беспилотным такси Cruise, использующимся на территории некоторых американских городов, требуется помощь человека на протяжении всего 2-4% от общего времени экплуатации, при этом речь в подавляющем большинстве случаев не идет непосредственно о вождении транспортного средства, а, скорее, например, об устранении препятствия на дороге, образовавшегося из-за ДТП или погодных условий.

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Иногда система автомобиля удаленно обращается к оператору за помощью при построении маршрута или опознании типа препятствия, при этом нередко программа все же находит ответ самостоятельно, без помощи человека, хотя и с небольшой задержкой. Более 97% подобных запросов закрываются менее, чем за 3 секунды, несмотря на то, что оператор одновременно следит за 15-20 беспилотными автомобилями. Операторов компания набирает из опытных водителей, тестируя их на знание ПДД и проводя дополнительное обучение в течение как минимум двух недель.

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Ранее широкую огласку в СМИ получило происшествие с одним из беспилотных авто Cruise – женщину, сбитую другим транспортным средством отбросило под колеса такси, и программа дала команду на экстренное торможение. Тем не менее, после этого автомобиль снова поехал и протащил заблокированную под днищем пострадавшую более шести метров, причинив ей дополнительные травмы.