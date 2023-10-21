Суммарно около 20 миллионов штук, если считать и старые, и новые модели

Как сообщает ресурс SamMobile, по прогнозам экспертов к концу 2023 года продажи складных смартфонов Samsung превысят 10 миллионов штук. В следующем же году южнокорейская корпорация планирует реализовать в 2 раза больше таких мобильных устройств – 20 миллионов штук, если учитывать продажи как старых, так и новых моделей. Складные смартфоны постепенно утрачивают статус нишевых, хотя для продолжения этой тенденции понадобится снижение их стоимости и появление соответствующих решений в среднем ценовом сегменте.

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Команда SamMobile считает, что выполнить план Samsung будет непросто, поскольку на рынке присутствуют альтернативы от китайских компаний Huawei, OnePlus, Oppo, Tecno, Vivo и Xiaomi, причем некоторые из них значительно более доступны по цене. Предполагается, что будущие складные смартфоны компании получат более тонкий корпус и расширенную функциональность. Намерены специалисты фирмы поработать и над временем автономной работы, поскольку сравнительно невысокая емкость аккумуляторной батареи – частая проблема гибких и складных мобильных устройств.