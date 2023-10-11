Несмотря на жесткие санкции со стороны США

Как сообщает издание Nikkei Asian Review, китайская компания Huawei намерена в 2024 году удвоить поставки на рынок мобильных устройств, выпустив 60-70 миллионов экземпляров, несмотря на санкции США. При этом далеко не все смартфоны и планшеты будут базироваться на собственных или поддерживающих 5G чипах – в некоторых будут использоваться бюджетные SoC Qualcomm, поддерживающие только связь 4G.

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В последние 2 года Китай стал самым крупным в мире покупателем оборудования для выпуска полупроводниковой продукции, а в топ-3 он вошел еще раньше, в 2016 году. Так, базирующаяся в Поднебесной компания SMIC вела разработку технологий для 14-нанометрового и 7-нанометрового техпроцессов в течение многих лет. Huawei же является одним из ее заказчиков. Кстати, по информации IDC, на пике, в 2019 году Huawei удалось поставить на рынок рекордные 240 миллионов смартфонов против всего 30 миллионов в 2022 году. Удастся ли компании реализовать свои амбициозные планы по удвоению объемов поставок, во многом зависит от внешних факторов – как считают эксперты, США может ввести против Китая и китайского бизнеса дополнительные санкции.