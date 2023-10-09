Несмотря на их высокую стоимость и снижение реальных доходов граждан

Как сообщают ритейлеры, в частности, «М.Видео-Эльдорадо», в 2023 году в России значительно вырос спрос на складные смартфоны. В указанной торговой сети их приобрели в 4.3 раза больше, чем в прошлом году – впрочем, здесь стоит оговориться, что в 2022 году многие россияне откладывали дорогие покупки из-за политических и экономических событий. Среди других причин повышения спроса – усовершенствование технологий, связанных со складыванием и сгибанием экрана, увеличение ассортимента, повышение осведомленности о складных моделях.

реклама

Складные смартфоны в среднем стоят дороже обычных, но предоставляют пользователям больше возможностей за счет увеличенной площади экрана и компактности в сложенном состоянии. Имеется здесь и имиджевый элемент. При этом мнение экспертов по поводу складных смартфонов разделилось – одни считают, что подобные устройства останутся нишевыми, другие же – что они, по мере проникновения в продвинутый средний, средний и начальный сегменты, заинтересуют и широкую аудиторию. При этом среди недостатков складных смартфонов называют высокую цену, малую емкость аккумуляторной батареи, износ механизма и появление на экране неровностей, а также неоптимизированность под них контента.