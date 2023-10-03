Об этом сообщает издание "Коммерсант"

За последние 10 лет число брендов смартфонов и других мобильных устройств в мире сократилось более, чем в 2 раза, и это с учетом появления новых наименований. Не обошла стороной тенденция и российские бренды – как пишет издание «Коммерсант», компания ООО «Иной» находится в стадии самоликвидации. Если верить журналистам, это не слух, а уже факт, подтвержденный официальными документами. При этом заявлений по поводу ликвидации в компании пока не делали и на момент написания данной новости на запрос со стороны СМИ не ответили.

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В 2017 году смартфоны Inoi стали первыми решениями, задействующими отечественную операционную систему «Аврора», но в дальнейшем новые мобильные устройства выпускались уже с ОС Android. Найти такие модели в магазинах по-прежнему не составляет труда. Если же взять статистику за прошлый, 2022 год то за первый три месяца было продано почти 47 тысяч смартфонов под российскими брендами, причем аппараты BQ и Inoi занимали лидирующие позиции. Что будет с поддержкой уже проданных моделей, и тех, что будут реализованы в ближайшем будущем – в настоящий момент неизвестно.