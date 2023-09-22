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[Zero]
NVIDIA считает, что будущее игр – за ИИ-масштабированием и технологиями на основе нейросетей
Нативное разрешение при этом уже не так важно

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YouTube-канал портала Digital Foundry опубликовал видеоролик, в рамках которого Якуб Кнапик из CD Projekt Red, а также Джейкоб Фриман и Брайан Катандзаро из NVIDIA говорят о реализации технологии DLSS 3.5 в Action/RPG Cyberpunk 2077, а также о будущем графики в видеоиграх и о преимуществах современных технологий масштабирования при помощи искусственного интеллекта и нейросетей.

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По мнению господина Катандзаро, запуск игры в нативном разрешении, даже с максимальными настройками качества, уже нельзя считать гарантией предельно детализированной картинки. Специалист считает, что зависимость качества изображения от рендеринга на основе ИИ будет возрастать, метод же наращивания грубой вычислительной мощности графических ускорителей будет менее эффективным, чем ранее, в том числе, из-за физических и технических ограничений.

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Как сообщил Якуб Кнапик, внедрение в Cyberpunk 2077 трассировки путей было бы невозможно без использования DLSS – особенно генерации кадров. Производительность на максимальных настройках была бы недостаточно высокой. Катандзаро же и вовсе считает, что ИИ-масштабирование со временем сможет практически полностью заменить традиционный рендеринг, что ознаменует начало новой эпохи в истории цифровых развлечений.

#nvidia #видеокарты #игры #искусственный интеллект #dlss
Источник: 3dnews.ru
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