Всего же в 2023 году уволены или будут уволены более 10 тысяч человек

Корпорация Google анонсировала план по сокращению своего отдела по подбору персонала – по предварительным данным, всего уволены будут как минимум сотни человек. При этом в начале года компания сообщала о том, что за 12 месяцев могут быть сокращены порядка 6% штата – это более 10 тысяч человек. Гендиректор Google Сундар Пичаи заявил, что компания продолжает замедлять рост расходов и скорость найма новых сотрудников. Что касается уволенных работников – они получат выходное пособие и другие бонусы. В конце прошлого года в Alphabet работало более 190 тысяч человек, к концу же июля 2023 года осталось 180 тысяч.

Ранее СМИ сообщали о недовольстве многих сотрудников Google в связи с высоким вознаграждением Пичаи – оно составило более 225 миллионов долларов США. При этом компания продолжает не только сокращать штат, но и нанимать новых работников – в первую очередь, технических специалистов. В целом, представители IT-комьюнити отмечают, что крупные корпорации стали активнее избавляться от сотрудников, не участвующих непосредственно в создании тех или иных аппаратных и программных продуктов.