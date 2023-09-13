С целью не допустить необоснованного повышения цен

Как сообщил вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами «АвтоВАЗа» Сергей Громак, предприятие находится в тесном контакте с дилерами и регулярно проверяет их при помощи тайных покупателей, чтобы не допускать необоснованного повышения цен. По словам господина Громака, салоны в настоящий момент стали вести более адекватную ценовую политику. Ранее в СМИ и на профильных ресурсах начали появляться сообщения о том, что некоторые дилеры в различных регионах, в особенности в Москве, завышают цены и навязывают дополнительные услуги и дополнительное оборудование.

«АвтоВАЗ» осуществляет выездные проверки салонов и проверки при помощи тайных покупателей как минимум с июня текущего года. Глава компании Максим Соколов пообещал держать вопрос на контроле и применять по отношению к «проштрафившимся» дилерам строгие санкции вплоть до расторжения договора. К сожалению, даже если убрать избыточную наценку со стороны дилеров, стоимость автомобилей Lada за последнее десятилетие значительно выросла – купить новую Granta за 400 тысяч уже не получится, цены стартуют от 700 тысяч.