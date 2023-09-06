Они потребляют крайне много энергии, а контента для них почти нет

4K-телевизоры давно перестали быть экзотикой и стали обыденным явлением – приобрести устройство с подобным разрешением сейчас могут даже далеко не самые обеспеченные люди. С 8K-телевизорами дело обстоит совсем иначе – как показала прошедшая в Берлине выставка IFA 2023, они по-прежнему весьма непрактичны, поскольку не только крайне дороги, но и потребляют много электроэнергии. При этом контента для таких ТВ по-прежнему почти нет.

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Выпуском 8K-телевизоров в настоящий момент занимается в основном южнокорейская корпорация Samsung – ее конкуренты обозначенный сегмент чаще всего просто-напросто игнорируют. Одна из причин тому – обновленные экологические нормы Евросоюза, предусматривающие крайне высокую энергоэффективность. При этом, как сообщают эксперты, 8K-телевизоры могут потреблять до 150-200 Вт – и дело тут не только в «прожорливой» панели, но и в более производительном, чем в случае 4K, процессоре. Впрочем, законодатели оставили для производителей лазейку – энергопотребление подсчитывается при настройках по-умолчанию. Соответственно, можно снизить уровень яркости, уменьшив тем самым и энергетические аппетиты устройства, хотя изображение при этом будет тусклым и невыразительным. По итогам 2023 года аналитики ожидают продажу по всему миру не более 400 тысяч 8K-телевизоров.