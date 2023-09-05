О распространении очередной схемы предупреждают специалисты по информационной безопасности

Злоумышленники постоянно придумывают новые мошеннические схемы и адаптируют старые с одной-единственной целью – завладеть денежными средствами своих жертв или ценными данными. Как предупреждает телеграм-канал «Финансовая культура», популярностью у мошенников стала пользоваться схема с выдачей себя за сотрудников Следственного комитета или полиции.

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Фейковый «следователь» рассылает гражданам письма на электронную почту и в мессенджеры, сообщая о том, что те стали свидетелями по уголовному делу. К сообщению прикрепляется содержащий вредоносные вложения документ, при открытии которого на компьютер или смартфон устанавливается крадущее из браузеров данные программное обеспечение. В дальнейшем мошенники используют собранные логины и пароли и похищают денежные средства с банковских карт и онлайн-кошельков жертв. Данные граждан, такие, как ФИО, дата рождения, email и номер телефона, как правило, берутся из различных слитых баз – за последние два года крупные утечки допустили многие российские компании, а число пострадавших от них исчисляется миллионами или даже десятками миллионов. Методы защиты от большинства мошеннических схем одни и те же: не следует ни открывать подозрительные файлы, полученные неизвестно от кого, ни сообщать собеседникам какую-либо информацию, например, коды из SMS.