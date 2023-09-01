Солидарны с ними и их зарубежные коллеги

Недавно вышедшая RPG Baldur’s Gate 3 от студии Larian снискала восторженные отзывы как от профессиональных обозревателей и блогеров, так и от простых любителей компьютерных игр. Онлайн-школа XYZ School провела опрос российских геймеров и выяснила, что большинство из них считают Baldur’s Gate 3 лучшей игрой 2023 года. Ранее это место занимала Atomic Heart – сейчас у нее «серебро». Третье и четвертое место – у Hogwarts Legacy и Diablo IV.

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Половина респондентов (выборку составляют активные геймеры) уже успела оценить Baldur’s Gate 3, а 20% опрошенных провели в ней более 50 часов. Как считают многие обозреватели, эксперты и блогеры, проект с вероятностью более 90% будет назван «Игрой года» и получит большое количество наград от профильных изданий, СМИ и интернет-ресурсов. Larian проделали невероятную работу и совместили в своей RPG вариативность прохождения, реиграбельность и насыщенность игрового мира событиями. Конечно, игра не лишена ошибок, но разработчики оперативно выпускают исправляющие их обновления. В одном из следующих патчей они обещают также значительно повысить производительность, особенно в третьем акте.