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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Сборы на разработку космического симулятора Star Citizen превысили 600 000 000 долларов США
А даты релиза на горизонте все еще нет

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Как сообщают тематические ресурсы, сбор средств на создание космического симулятора Star Citizen стартовал в далеком 2012 году на платформе Kickstarter, а в дальнейшем продолжился на собственном сайте проекта. По состоянию на 25 августа 2023 года сумма превысила 600 миллионов долларов, а количество вкладчиков – 4.76 миллиона человек. Примечательно, что у игры до сих пор нет даже приблизительной даты релиза – текущая версия считается даже не «бетой», а «альфой». Последний крупный патч вышел в мае и носит название «3.19 альфа».

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Как считают многие обозреватели, сбор средств на Star Citizen будет продолжаться еще в течение как минимум нескольких лет. Некоторые же геймеры полагают, что игра в полноценном виде не выйдет никогда, а часть собираемых денег разработчики присваивают, используя дешевую аутсорсинговую рабочую силу. Крупные обновления, в том числе, добавляющие новый контент выходят регулярно, но с учетом того, что с 2020 года будущая игра собирает порядка 100 миллионов долларов каждые 12 месяцев – в этом нет ничего удивительного.

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#игры #star citizen #сборы
Источник: 3dnews.ru
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