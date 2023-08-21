Его раскритиковал бывший разработчик Blizzard Марк Керн

Как сообщают игровые СМИ и тематические ресурсы, ранее бывший членом команды Blizzard разработчик Марк Керн раскритиковал в социальных сетях главное меню будущей космической Action/RPG Starfield от компании Bethesda. По мнению господина Керна, стартовый экран является «лицом» игры, и по нему нередко можно понять, насколько торопились разработчики, и важно ли для них свое творение.

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Руководитель издательского подразделения Bethesda Пит Хайнс ответил на критику, заявив, что команда сделала такое главное меню, которое хотела, а решение по нему было принято еще несколько лет назад. Также менеджер заявил, что Керн поступает непрофессионально, критикуя еще не вышедший проект из-за одного аспекта и не рассматривая остальные. Мнения ожидающих игру геймеров разделились, но большинство комментаторов поддержали Bethesda. Что же касается самого главного меню, которые и стало «яблоком раздора» – если судить по комментариям, значительная часть пользователей считает, что для игры, связанной с космической тематикой, минималистично-футуристичный стартовый экран смотрится вполне уместно.