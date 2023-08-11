Пока они будут эксплуатироваться в тестовом режиме

Как сообщает издание «Коммерсант», корпорация «Ростех» уже поставила российским операторам связи партии базовых станций 4G LTE отечественного производства – в настоящий момент они эксплуатируются в тестовом режиме или готовятся к такой эксплуатации. Один же из операторов (какой именно – не называется) уже закупил крупную партию подобных устройств. Известно, что в линейку входят как минимум четыре модели.

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Дефицит базовых станций и другого телекоммуникационного оборудования на российском рынке возник после ввода санкций и ухода из страны гигантов отрасли, таких, как Nokia и Ericsson. Сократила свое присутствие в РФ и китайская корпорация Huawei, опасаясь ужесточения ограничений со стороны США и других стран. В подобных условиях разработка и массовый выпуск в России базовых станций 4G/LTE стали насущной необходимостью – любое оборудование постепенно изнашивается, и его нужно заменять новым. Не стоит забывать и о важности обновления и расширения сетей связи: с каждым годом пользователи потребляют все больше интернет-трафика. В первую очередь – за счет просмотра видео с высоким битрейтом, но не только.