Это показывают данные социологических опросов

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные социологического опроса, проведенного сервисом Superjob среди экономически активных граждан страны (судя по всему, речь идет о работающих совершеннолетних), идея Владимира Путина пересадить всех чиновников на отечественные автомобили встретила поддержку. Одобрили предложение президента более 75% респондентов, против высказались только 11%. Ранее российский лидер уточнил, что к нему обращались представители министерств и ведомств с просьбами сделать упор на закупки зарубежных авто, на что он ответил отказом.

реклама

Год назад закупать для чиновников российские машины предлагал глава Минфина Антон Силуанов. Тогда инициатива министра не нашла понимания у коллег, но слова президента вряд ли удастся проинорировать. Как считают эксперты, предприятия «АвтоВаз» и «Москвич» способны полностью покрыть потребности чиновников в автомобилях, по крайней мере, если говорить о количестве. Возможно, в некоторых аспектах эти машины будут менее комфортны, чем зарубежные, но закупка российских авто имеет как минимум два явных плюса – это экономия бюджетных средств и поддержка производителей, в первую очередь, завода «АвтоВаз», поскольку «Москвичи» по факту являются скорее китайскими, чем российскими транспортными средствами.