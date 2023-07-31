Стоимость последнего составляет более 8 тысяч долларов США

Любопытная история произошла с велосипедистом и путешественником Барри Шерри из американского штата Вирджиния – ему удалось отыскать утерянный авиакомпанией велосипед при помощи метки Apple AirTag. Как выяснилось, транспортное средство осталось в лондонском аэропорту во время стыковки ерйсов. По словам господина Шерри, для него было крайне важно найти свой велосипед, поскольку его стоимость составляет более 8 тысяч долларов США.

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Изначально путешественник планировал побывать в Альпах, Люксембурге и Финляндии, но из-за случившегося инцидента остался в Цюрихе. Он обратился к представителям авиакомпании, и те пообещали найти утерянный багаж. Тем не менее, подвижек в поиске не было в течение нескольких дней. Тогда Шерри написал и другой задействованной в своем перелете авиакомпании, и начал привлекать к случаю внимание в социальных сетях, параллельно отслеживая местоположение велосипеда по AirTag и утверждая, что тот по-прежнему находится в Лондоне. Спустя пять дней багаж все-таки вылетел в Цюрих. Благодаря метке Apple, путешественнику удавалось оперативно отслеживать все перемещения своего транспортного средства, не полагаясь на ответы авиакомпаний и проверяя их на правдивость. Как подчеркивают эксперты, AirTag все чаще используется для отслеживания дорогостоящего багажа, а также крупных посылок.