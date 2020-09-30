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До появления 4000-й линейки процессоров Ryzen в настольном сегменте ещё остаётся подождать некоторое время. При этом в мире мини-ПК и лэптопов Ryzen Mobile 4-й серии уже успели прописаться в довольно большом количестве моделей, которое с каждым днём становится только больше. В то же время, в продаже остаётся немало аппаратов и на базе APU предыдущего поколения, которые зачастую стоят дешевле новинок. Явный повод задуматься над обоснованностью переплаты, тем более что у меня как раз появилась возможность сравнить свежий Ryzen 5 4500U с его прямым предшественником Ryzen 5 3500U в максимально близких условиях.

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Немного про Ryzen 4000 Mobile

Первое про что стоит знать всем, кто не следит пристально за состоянием дел процессорного подразделения AMD — это то, что нумерация настольных и мобильных чипов расходится на одно поколение. То есть, ноутбучные Ryzen 4000, известные также под кодовым обозначением Renoir, соответствуют настольным Ryzen 3000. Они также основаны на архитектуре Zen 2 и производятся по 7-нм техпроцессу TSMC. Это позволило добиться роста практически всех ключевых характеристик новых CPU относительно предшественников, оставшись, при этом, в прежних рамках TDP. Они получили больше физических ядер, более высокие частоты и всё это при возросшем IPC (количество инструкций выполняемых за один цикл работы процессора). Все вместе эти факторы сулят значительное превосходство свежих моделей.

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Помимо процессорных ядер мобильные чипы AMD включают в себя и графические ускорители из семейства Radeon. И вот тут, к некоторому разочарованию поклонников бренда, особых улучшений не произошло. Как и 3000-я серия, новое поколение оснащено графикой на базе архитектуры Vega (GCN 5.0). Правда, стоит отметить, что AMD провела ряд оптимизаций при переводе графики на 7-нм техпроцесс, позволивших добиться более высоких рабочих частот. Однако, при этом сократилось количество вычислительных блоков графических ядер — о том, как это сказалось на производительности интегрированной графике поговорим чуть ниже.

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Ещё одним важным преимуществом обновлённых CPU стала поддержка более быстрой памяти — вплоть до DDR4-3200, против DDR4-2400. Помимо общего благотворного влияния на производительность, скоростная оперативка крайне положительно сказывается и на быстродействии интегрированной графики, которая лишена собственной видеопамяти и вынуждена полагаться на системную.





Что сравниваем?

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В этом сравнении оценим возможности AMD Ryzen 5 3500U и его прямого наследника Ryzen 5 4500U. Первый был представлен в начале 2019 года и вошёл в линейку мобильных APU с кодовым обозначением Picasso. Он изготовлен по нормам 12-нм техпроцесса на базе архитектуры Zen+, которая используется также в настольных Ryzen 2-го поколения. Ryzen 5 3500U включает 4 физических ядра, которые могут обрабатывать до 8 потоков данных благодаря поддержке технологии SMT (Simultaneous MultiThreading). Рабочие частоты этой модели находятся в диапазоне от 2,3 до 3,7 ГГц при TDP равном 15 Вт. Графическая часть представлена видеочипом Radeon Vega 8 с восемью вычислительными ядрами, что эквивалентно 512 потоковым процессорам с максимальной частотой 1200 МГц. Под нужды графических вычислений выделяется 1 ГБ из набортной оперативной памяти.

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Ryzen 5 4500U как и предшественник находится в нижней части модельного ряда — ниже него расположен лишь 4300U. Тем не менее, он получил впечатляющие 6 физических ядер. При этом поддержкой SMT 4500U обделён, и поэтому каждое ядро способно обрабатывать лишь один поток данных. В контексте сравнения будет интересно взглянуть на противостояние формулы 4 ядра/8 потоков архитектуры Zen+ с 6 ядрами/6 потоками на базе Zen 2. Правда на стороне свежей модели будут играть и более высокие частоты: базовое значение для Ryzen 4500U составляет 2,3 ГГц, с возможностью разгона до 4 ГГц. К слову, забегая немного вперёд отмечу, что он действительно достигает верхней границы при реальном использовании и способен удерживать её для всех ядер в течение некоторого времени. Объём кэш-памяти L2 и L3 также вырос до 3 и 8 МБ против 2 и 4 МБ соответственно.

А вот по графической части новинка, как уже говорил, стала проще. Встроенный видеочип Radeon Vega получил лишь 6 вычислительных блоков, что даёт суммарные 384 потоковых процессора. Лимит памяти, которые выделяются под его нужды также сократился — всего 512 МБ, хотя БИОС некоторых лэптопов позволяет его увеличить.





Тестовые стенды

Очевидно, проверить оба процессора на одной и той же машине не представляется возможным, поэтому в сравнении участвовали два разных ноутбука. К счастью, в моём распоряжении на некоторое время оказались пара очень близких моделей, что и навело меня на мысль провести это сравнение. За прошлое поколение выступал Huawei MateBook D 14, появившийся в российской рознице в начале 2020 года.

Второй моделью стал обновлённый Honor MagicBook 14, максимально близкий по конструкции к родственнику под брендом Huawei, но оснащённый уже свежим APU. В данной заметке я не буду останавливаться на нём подробно, так как это уже выходит за рамки сравнения, но для всем интересующимся могу предложить посмотреть развёрнутый обзор этого девайса на моём YouTube-канале.





В таблице ниже представлены основные параметры обоих лэптопов. Тесты проводились с драйвером Adrenalin 20.8.2 (скриншот снимал с более ранним) в случае Huawei MateBook D 14 и Adrenalin 20.8.3 для Honor MagicBook 14





Синтетические бенчмарки

3DMark

Начнём с синтетики и наших любимых 3DMark. Что сказать — преимущество новой версии налицо. Абсолютные значения у вас сейчас на экранах, а если говорить об относительных, то Ryzen 5 4500U оказался быстрее от 5% если брать результаты теста Fire Strike, и до жёстких 37% в Night Raid. Причём, что для меня даже немного неожиданно, по графическим баллам новый проц тоже впереди. Отличный эффект от более высокой частоты видеочипа.





GeekBench 5

А вот в GeekBench графика уже не задействуется вовсе, так что тут как раз и можно оценить, что оказывается эффективнее — честные 6 ядер Zen 2, или же 4 Zen+ с поддержкой SMT. Как видим, новинка победила без шансов для конкурента и в одноядерном, и в многоядерном режимах. Одноядерный, кстати тоже не менее важен, так как позволяет напрямую оценить эффект от более свежей архитектуры и возросших частот.





CIneBench R20





И ещё один тест где можно оценить и многопоток и одноядерное быстродействие. Что сказать… Здесь новинка просто уничтожила своего предшественника. Плюс 61% в одноядерной производительности и +68% в многопоточном режиме. Как говорится — моё почтение. Кстати, не забываем, что TDP остался на прежнем уровне.





PCMark 10

Последний синтетический бенч перед проверкой реальными играми — это PCMark, который эмулирует самые разные типы нагрузки, и выдаёт этакий общий рейтинг производительности. И согласно ему 4500U оказался быстрее на 25% по сравнению с моделью предыдущего поколения.





Игры

Все игры тестировал в разрешении 1280x720 на средних пресетах графики — если где-то были отступления от этого правила, то об этом будет сказано отдельно. Выбрал такие настройки как наиболее приближенные к возможному реальному использованию, т.к. Full HD гейминг с высокими настройками качества это явно не то, для чего предназначены тонкие ультрабуки без дискретного видеоускорителя. Как обычно все тесты проводились по три раза и в итоги шёл средний результат. Видеофрагменты в этот раз записывать не стал потому что… Потому что писать видеофрагменты на ультрабуках с интегрированной графикой это та ещё му́ка :-)





Assassin's Creed: Odyssey

Первый на очереди — Assassin's Creed: Odyssey. И даже на щадящих настройках игра по большому счёту неиграбельна, что на одном, что на другом процессоре. Но, прирост в случае нового поколения всё равно есть и если смотреть на относительные значения, то это почти 30% по среднему fps. Но всё же если вы поклонник Ассасина и рассчитываете поиграть в него на ноутбуке, то лучше всё же присмотреть более игровую модель.





Resident Evil 3 Remake

А вот последняя на данный момент Обитель Зла внезапно на старом процессоре оказалась быстрее. Да, совсем немного, но тем не менее. Возможно, тут сыграло свою роль то, то последние издания Resident Evil придирчивы к объёму видеопамяти, а в новинке под нужды видеочипа её выделяется ровно вдвое меньше. Это только предположение, но лучшего объяснения я не придумал.





The Witcher 3

Третий Ведьмак даже в таком режиме не сказать, чтобы летает, но, в принципе, играть можно в обоих случаях. Новинка здесь снова быстрее и довольно серьёзно — в среднем почти на 20%. Учитывая, что это RPG, и редкие просадки до 20 с небольшим кадров в секунду не могут фатально помешать, в принципе, пройти в очередной (или в первый, если вы как я до сих пор его не прошли) — вполне можно.





War Thunder

За сетевые проекты у нас сегодня War Thunder. С её отличной оптимизацией, на самом деле, можно играть даже на высоких и в Full HD. Ну а на таких настройках которые выбрал я, проблем с ней не возникает ни у условно старого Ryzen, ни, тем более, у нового. Если говорить о сравнении, то +30% быстродействия по среднему количеству кадров в секунду при переходе на ноут с новым процессором.





GTA V

Пятая GTA в среднем тоже показывает приличную производительность, на “нормальных” настройках, как они называются в игре, но по факту, наверное их правильнее назвать низкими. Правда тут есть проблема с просадками по минималке и в случае с новым процессором они оказались даже чуть сильнее. Но по среднему значению преимущество 17%.





Borderlands 3

Borderlands 3 тоже нельзя назвать подходящей игрой для компактного ноута со встроенной графикой — что на старом процессоре, что на новом о комфорте говорить не приходится. Тем не менее, Ryzen 5 4500U хотя бы по среднему значению выдаёт больше 25 кадров в секунду. Не предел мечтаний, но это и не игровой ноут.





Итоги

Если говорить про общую усреднённую разницу, то в синтетике MagicBook с новым процессором оказался на 33% быстрее. В играх преимущество чуть скромнее — 19%. Другими словами, прирост есть и он вполне осязаем. Если стоит вопрос ноутбук на базе какого CPU выбрать, то можно быть уверенным, что решение в пользу новинки не разочарует. Пишите в комментариях свои мысли, дополнения и замечания.

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