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Журналистам дал интервью легендарный командир ЧВК Вагнер с позывным Лотос

Герой России дал оценку украинскому контрнаступлению
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  После июньских событий от Частной Военной Компании "Вагнер" всё меньше вестей. Однако, журналистам удалось получить интервью у одного из самых известных командиров "Вагнера" трижды Героя России Антона Елизарова позывной "Лотос".

  По мнению командира, одной из причин замедления украинского контрнаступления, является отсутствие ответа на вопрос -Для чего ЧВК "Вагнер" переброшена в Беларусь? Они не знают, куда дальше будут выдвигаться бойцы "Оркестра". Пойдут ли музыканты из Беларуси в сторону Киева, или быть может атакуют Сумы, а может и вовсе двинутся на Варшаву. Пока противник не знает куда будет направлен удар ЧВК "Вагнер", ему приходится концентрировать свои подготовленные подразделения у границ с Беларусью. Для продолжения таких же интенсивных наступательных действий, ВСУ необходимо подготовить новые формирования, взамен служащих заслоном от ЧВК "Вагнер", на это все необходимо время.

  "Лотос" также отметил, что на некоторых участках линии соприкосновения успешно продвигаются Вооруженные Силы Российской Федерации. ВСУ вынуждены стягивать свои подразделения на эти направления для стабилизации фронта. Не стабилизировав свою линию обороны украинские войска не смогут добиться какого-либо существенного успеха в контрнаступлении.

  А целом ситуацию на фронте командир назвал - Стабильно напряжённая.


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Теги

россия украина всу вагнер специальная военная операция контрнаступление чвк армия лотос командир
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