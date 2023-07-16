ВСУ предприняли попытку атаковать Севастополь девятью дронами-камикадзе воздушного и морского типа

Сегодняшним утром вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать объекты на территории Севастополя. По имеющимся данным, всего в атаке использовалось девять беспилотников воздушного и морского типа.

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Министерство Обороны Российской Федерации сообщило, об отражении атаки ВСУ над Черным морем. Два беспилотного летательного аппарата были уничтожены системами противовоздушной обороны на большом расстоянии от береговой линии, пять аппаратов были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, в следствии чего рухнули не достигнув своих целей. Вдобавок военно-морским силам России удалось обнаружить и уничтожить два катера-беспилотника в северной части Черного моря.

Подобные операции украинские формирования проводят далеко не в первый раз. Ранее уже были попытки атаковать Черноморский флот, к сожалению известны случаи, когда морским дронам-камикадзе удавалось достичь своих целей.

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К счастью на этот раз Армия России безупречно отразила атаку беспилотников ВСУ. Как сообщают в Министерстве Обороны, жертв и разрушений в результате атаки нет.