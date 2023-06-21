По словам Пригожина, геймеры могут иметь неплохие навыки в управлении БПЛА и дронами

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MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

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Гонка вооружений с каждым периодом нестабильности в мире имела своё основное направление. В первой и второй мировых войнах стороны стремились произвести наиболее эффективные на поле боя танки и самолёты, в период холодной войны по обе стороны железного занавеса разрабатывали всё более разрушающее ядерное оружие, а также средства спасения от него же: убежища, танки с продвинутой изоляцией, способные вести бои в радиоактивной зоне, средства индивидуальной защиты для пехоты.

На сегодняшний день государства стремятся развивать новые возможности для различных БПЛА, дронов и другой военизированной техники, управляемой дистанционно. Основатель Частной Военной Компании "Вагнер" Евгений Пригожин поделился своими мыслями по данному поводу и озвучил, что компания в данный момент набирает в свои ряды геймеров, способных управлять БПЛА и дронами-камикадзе. По мнению бизнесмена, для данных задач человек не должен обладать боевым опытом, от него требуется лишь умение управлять беспилотными летательными аппаратами.

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"Для того чтобы управлять БПЛА, нет необходимости иметь военный опыт, нужно пройти подготовку, а вот опыт применения БПЛА неплохо было бы иметь. Поэтому мы и собираем геймеров, которые могут принести пользу своей стране."