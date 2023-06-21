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Гонка вооружений с каждым периодом нестабильности в мире имела своё основное направление. В первой и второй мировых войнах стороны стремились произвести наиболее эффективные на поле боя танки и самолёты, в период холодной войны по обе стороны железного занавеса разрабатывали всё более разрушающее ядерное оружие, а также средства спасения от него же: убежища, танки с продвинутой изоляцией, способные вести бои в радиоактивной зоне, средства индивидуальной защиты для пехоты.
На сегодняшний день государства стремятся развивать новые возможности для различных БПЛА, дронов и другой военизированной техники, управляемой дистанционно. Основатель Частной Военной Компании "Вагнер" Евгений Пригожин поделился своими мыслями по данному поводу и озвучил, что компания в данный момент набирает в свои ряды геймеров, способных управлять БПЛА и дронами-камикадзе. По мнению бизнесмена, для данных задач человек не должен обладать боевым опытом, от него требуется лишь умение управлять беспилотными летательными аппаратами.
"Для того чтобы управлять БПЛА, нет необходимости иметь военный опыт, нужно пройти подготовку, а вот опыт применения БПЛА неплохо было бы иметь. Поэтому мы и собираем геймеров, которые могут принести пользу своей стране."