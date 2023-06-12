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Немецко-финский интернет-предприниматель и политический активист Ким Дотком опубликовал в своём Twitter-аккаунте видео, на котором российский дрон-камикадзе уничтожает НАТО-вскую технику. Далее он прокомментировал запись следующим образом:
"Помните, как Урсула фон дер Ляйен объявила на весь мир, что из-за западных санкций России придется производить оружие из деталей холодильников? Смотрите, как эти детали холодильников уничтожают украинское контрнаступление. Россия выставляет весь альянс НАТО дураками"
В 2022 году председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен действительно делала подобное заявление, намекая что в России уже образуется неимоверный дефицит полупроводников, и она в ближайшее время вовсе не сможет проводить Специальную Военную Операцию. Однако, спустя более чем год беспрерывных боёв, российская армия поражает военную технику НАТО различными образцами беспилотных летательных аппаратов и дронами-камикадзе. Санкционное давление не дало обещанного Урсулой результата.
Ранее Ким также давал свои комментарии по поводу ситуации в Бахмуте. По его словам, владелец ресторана и 60 тысяч заключенных сумели уничтожить армию, которую НАТО готовило 9 лет.