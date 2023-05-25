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Подразделения Частной Военной Компании "Вагнер" приступили к выходу из освобождённого города Бахмут, он же Артёмовск. Пресс-служба "Конкорд" опубликовала видео, на котором основатель компании "Вагнер" Евгений Пригожин встретился с экипажами танков и дал указания по выходу в тыловую зону.
Передача города Министерству Обороны будет проходить в период с 25 мая до 1 июня. За это время "Музыканты" подготовят оборонительные позиции в черте города и кратко проинформируют принимающую сторону по обстановке в целом. Оставшиеся боеприпасы "Вагнер" оставит военнослужащим Министерства Обороны.
В течение двухмесячного перерыва на полигонах организации будут обучать новых бойцов, проводить боевое слаживание и доукомплектацию подразделений. Также есть необходимость заняться обслуживанием военной техники, сменой изношенных орудий, обновлением динамической защиты и так далее.
Выход из зоны боевых действий будет происходить медленно, без больших скоплений бойцов и техники, дабы не спровоцировать на себя огонь вражеской артиллерии.