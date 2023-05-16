Сотрудники Группы Вагнера поделились результатами боёв за 15 мая с одним из военных корреспондентов.

реклама

С самого начала Специальной Военной Операции на Украину хлынул поток различных наёмников. Основная масса "солдатов удачи" прибывала из европейских государств: Великобритания, Польша, Франция и другие.

Часть искателей приключений после прибытия и понимания, куда их привела судьба, спешно ищут способ вернуться обратно и забыть всё увиденное на украинском фронте. Одним из самых известных наёмников стал канадский снайпер "Wali" Оливье Лавинь-Ортиз. После прибытия наёмника на Украину, средства массовой информации начали тиражировать данное событие как пополнение рядов ВСУ легендарным снайпером, с огромным опытом и большим количеством пораженных целей. Однако после того как Wali покинул Украину спустя два месяца, об этом событии говорили уже не особо охотно. В интервью местной газете наёмник рассказал, насколько его ожидания отличались от суровой реальности.

Это не единичный случай, помимо Оливье Лавинь-Ортиз ещё многим удалось выпрыгнуть из несущегося в пропасть паровоза, но также немалое количество погибших в украинских окопах иностранцев. ЧВК "Вагнер" в своём интервью военному корреспонденту Александру Симонову показали обстановку в Артёмовске с 15 на 16 мая. Во время боёв за город был уничтожен ещё один солдат из Соединённых Штатов Америки. По словам бойцов, последний отстреливался при попытке отхода, но уйти с поля боя ему не удалось.





К сожалению, это не первый и наверняка не последний американец, нашедший свою смерть на Украине. По словам участников СВО, наибольшее количество наёмников - это поляки и грузины; американцы, британцы и граждане других стран встречаются гораздо реже.

рекомендации -10000р на 3070 Ti Gigabyte Aorus Дешевая 4070 MSI - надо брать 1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел RTX 3070 за 45 тр в Регарде 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде -15000р на Ryzen 3950X - пора брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

Павшего гражданина США отправят на родину как полагается.