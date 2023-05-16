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С самого начала Специальной Военной Операции на Украину хлынул поток различных наёмников. Основная масса "солдатов удачи" прибывала из европейских государств: Великобритания, Польша, Франция и другие.
Часть искателей приключений после прибытия и понимания, куда их привела судьба, спешно ищут способ вернуться обратно и забыть всё увиденное на украинском фронте. Одним из самых известных наёмников стал канадский снайпер "Wali" Оливье Лавинь-Ортиз. После прибытия наёмника на Украину, средства массовой информации начали тиражировать данное событие как пополнение рядов ВСУ легендарным снайпером, с огромным опытом и большим количеством пораженных целей. Однако после того как Wali покинул Украину спустя два месяца, об этом событии говорили уже не особо охотно. В интервью местной газете наёмник рассказал, насколько его ожидания отличались от суровой реальности.
Это не единичный случай, помимо Оливье Лавинь-Ортиз ещё многим удалось выпрыгнуть из несущегося в пропасть паровоза, но также немалое количество погибших в украинских окопах иностранцев. ЧВК "Вагнер" в своём интервью военному корреспонденту Александру Симонову показали обстановку в Артёмовске с 15 на 16 мая. Во время боёв за город был уничтожен ещё один солдат из Соединённых Штатов Америки. По словам бойцов, последний отстреливался при попытке отхода, но уйти с поля боя ему не удалось.
К сожалению, это не первый и наверняка не последний американец, нашедший свою смерть на Украине. По словам участников СВО, наибольшее количество наёмников - это поляки и грузины; американцы, британцы и граждане других стран встречаются гораздо реже.
Павшего гражданина США отправят на родину как полагается.