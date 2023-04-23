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Ранее на тему пребывания в зоне проведения Специальной Военной Операции сына пресс-секретаря президента Российской Федерации прокомментировал через свою пресс-службу Евгения Пригожина. По словам предпринимателя, Николай Песков решил идти добровольцем на СВО, вступить в ряды Частной Военной Компании "Вагнер", так как в Министерстве Обороны с большей вероятностью его бы оставили при штабе. Для исключения каких-либо привилегий, при зачислении, были изменены фамилия, имя и отчество бойца, об этом знали лишь лично Евгений Пригожин и руководитель кадровой службы.
Сам же Николай накануне дал свое первое интервью средствам массовой информации.
- Когда я принял для себя решение участвовать в СВО, я не знал, как правильно туда попасть. Поскольку, когда все начиналось, не так было много информации, как сейчас. Поэтому, да, мне пришлось обратиться к отцу. Я спросил, как мне правильно связаться с ЧВК. И он мне в этом помог.
- Я посчитал это своим долгом. Я просто был обязан участвовать, должен был помочь всем, кто там находился. Я не мог сидеть в стороне и смотреть, как и друзья, и другие люди уходят туда.
Свою службу в ЧВК "Вагнер", Песков младший проходил в составе расчёта РСЗО "Ураган", в качестве рядового наравне со всеми. Катастрофой, по мнению основателя Группы "Вагнер", является настолько низкий уровень доверия к чиновникам со стороны населения, что в подобные жизненные ситуации люди попросту не верят, и нахождение сына пресс-секретаря в зоне проведения СВО, кажется нереальным.