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Еврокомиссия хочет перевести Европу в режим "Военного времени"
ЕС планирует в несколько раз увеличить производство оружия, для поставки его Украине
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  Как сообщает одно из самых авторитетных изданий Германии - журнал "Der Spiegel", Европейский Союз планирует перевести свой военно-промышленный комплекс на режим "Военного времени", тем самым нарастить свои производственные мощности в 3 раза, по сравнению с тем, что производится в данный момент.

  Будем реалистами, для стран не являющимися стороной конфликта, как они официально утверждают с трибун, переход на военные рельсы не вяжется с показаниями. Планируется вывести производство до уровня в 150 тысяч снарядов для гаубиц 155-мм. Всё это оружие будет сразу же отправляться напрямую украинским боевикам.

  Немногим ранее, президент Сербии Александр Вучич после диалога с представителями Евросоюза заявил:

  "Мне сказали: "У нас идет война в Европе, мы участвуем, хоть мы и не говорим этого". И говорят, что мы потеряем многое или все, если не будем вести себя как надо"

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  Наращивание поставок вооружения Украине продолжается, и судя по намерениям Еврокомиссии, прибегнуть к дипломатии, в ближайшее время, никто не собирается. Также на Западе серьёзно обеспокоены возможностью Китая, начать отправлять вооружение Армии России.

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#россия #украина #сво #война #евросоюз #оружие #специальная военная операция #конфликт #боеприпасы
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