В сети появился ролик, призывающий американцев вступать в "Оркестр" ЧВК Вагнера, ради спасения истинных Соединенных Штатов

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Только недавно мы обсуждали свободу слова на таком видеохостинге, как YouTube, и вот на этом же ресурсе появился весьма любопытный рекламный ролик. Автор видео призывает американцев, в большей степени военнослужащих, взглянуть на то, что делает их страна последние десятилетия, и осознать, каким мировым средоточием зла стала их страна.





В ролике говорится о единственной стране, которая открыто бросила вызов государству, не раз вмешивающемуся во внутреннюю политику различных стран, по всему земному шару. Несложно догадаться, речь идёт непосредственно о Российской Федерации. На кадрах рекламного ролика также фигурирует Евгений Пригожин - основатель частной военной компании Вагнера, вместе с бойцами "оркестра".

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В заключительной части видео, зрителям предлагается перейти на сторону России и помочь в борьбе с мировым зло, пока дело не дошло до ядерной катастрофы, способной истребить всё человечество с лица земли. Стоит отметить, в видео предлагается сделать Америку вновь Великой, такой, какой её видели Отцы Основатели.