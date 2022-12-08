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Очередной многообещающий проект для любителей использовать свои видеокарты не по назначению. Криптоплатформа Aleo сумела привлечь 200 миллионов долларов инвестирования. Команда разработчиков заявляет, что способна помочь развитию технологии WEB 3.0, за счет создания безопасного и масштабируемого продукта.
Любопытно, что данную криптовалюту можно будет добывать на видеокартах, но добыча как заявлено на данный момент, производится в тестовой сети, и после официального перехода в блокчейн, намайненные токены будут переведены из тестовой сети. Выиграют ли от этого проекта криптодобытчики, или это очередной скам, покажет время.
Однако, интересным является и то, что в добыче данной криптовалюты задействуются видеокарты и процессоры одновременно. То есть помимо производительной видеокарты, необходимо иметь и процессор с большим количеством потоков, по крайней мере об этом пишут источники. Судя по информации в сети, некоторые шахтёры уже занялись покупкой новых "лопат". Будем внимательно следить за происходящем в индустрии майнинга.