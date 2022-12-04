



Не так давно мы разбирали постепенное наращивание американского присутствия на территории Европы, это и внезапная переброска воздушно-десантной дивизии "Кричащие Орлы", и прибытие к берегам Хорватии авианосца "Джордж Буш" класса "Нимиц". И вот немногим ранее стало известно о новом случае приближения американских вооруженных сил к соседям Российской Федерации.

Ракетный эсминец Paul Ignatius класса Arleigh Burke, спущенный на воду в ноябре 2016 года причалил к порту Хельсинки, Финляндия. Данный корабль имеет внушительное вооружение и способен поражать надводные, воздушные и надземные цели. В арсенале помимо 127-мм орудия и множества крупнокалиберных пулемётных систем имеются и пусковые установки для крылатых ракет BGM-109 Tomahawk, имеющих максимальную дальность применения 2,500 километров и возможность нести в себе ядерную боеголовку. Также корабль оснащен торпедными отсеками и противовоздушными ракетными комплексами.

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Судно прибыло к берегам Финляндии после военно-морских учений, в которых участвовало порядка 12 стран. Сколько американский Paul Ignatius пробудет у Финского залива неизвестно.