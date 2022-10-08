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Подрыв Крымского моста - очередной шаг навстречу катастрофе

Мир под угрозой полного разрушения, насколько вероятно ядерное противостояние между державами
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  За последние недели мир переживает одно потрясение за другим, и каждое такое потрясение может привести к глобальному конфликту, который втянет в себя множество государств. Мы живём в самое напряженное время с самого 1962 года, это возможно самое сложное время на международной арене 21 века. 

  24 февраля 2022 года началась Специальная Военная Операция вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины, и в этот момент запустился процесс трансформации. Турция начала решать свои земельные вопросы, вытесняя курдов из своих земель, и выстраивая буферную зону на территориях соседних государств. Завершив эти процессы, Эрдоган, поднял вопрос по Кипру, показав готовность действовать решительно.

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  В это же время вновь обострилась ситуация вокруг Тайваня, китайский лидер - Си Цзиньпин, заявляет, о неприемлемом поведении американских властей, по вопросу мятежного острова. После 20-го съезда Коммунистической Партии Китая и повторного избрания Си на пост генсека, может привести к началу операции по захвату контроля над островом. США постепенно вооружает Тайбэй, выделяет деньги на военную технику и обороноспособность, естественно, чем дольше оттягивать начало этого процесса, тем крепче будет оборона острова.

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  Также некоторые процессы начались и в Евросоюзе: Германия под предводительством Олафа Шольца решила сформировать сильнейшую армию в Европе, однако, это не входит в планы Соединенных Штатов, вслед за этим последовала череда ударов по Германии, требование репараций от Польши и Греции, оба этих государства в одни из самых зависимых от США, и это не является совпадением, первая из них еще перед этим заявила об увеличении численности своих вооруженных сил и закупке у Штатов большого количества военной техники. Греция пошла на требование репараций от Германии, после ситуации вокруг Кипра, когда США стала силой сдерживающей турецкую угрозу. Добавьте к этому уничтожение трубопроводов "Северный Поток" и становится очевидно, что Германию стараются ослабить экономически, не дав ей шансов развивать собственные вооруженные силы, и дальше опираться на союзные силы по блоку НАТО. В добавок, Германия стала полностью контролируемой, так как теперь вынуждена покупать более дорогой сжиженный газ из Америки, а иначе на территории ФРГ львиная часть промышленности просто встанет, а вместе с ней и экономика государства.

  Касаемо конфликта России с Украиной, будем реалистами, практически все войны несут за собой ряд побочных последствий, среди которых беженство и терроризм. Множество граждан Украины покинули свои дома и бежали в Европу и Россию, подальше от боевых действий, этот процесс начался еще в начале конфликта. А вот череда терактов была запущена со взрывов в Крыму и убийства журналистки Дарьи Дугиной. Сегодня утром произошел подрыв Крымского моста, это событие в политическом плане, можно сравнять с подрывом "Северных Потоков", но если по поводу трубопроводов все покачали головой и заявили о том, что надо провести "расследование", то на этот раз администрация Зеленского уже прокомментировала совершившее в социальных сетях: "Крым, мост, начало"

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  Что выйдет из всего этого в конечном итоге сложно сказать, несмотря на все санкции, угрозы со стороны действующего гегемона, ни одна из сторон не готова к прямому столкновению, ни Россия с НАТО, ни наоборот. Все понимают этот конфликт может стать последним для многих стран и государств. При доминации одной из сторон на поле боя, неминуемо проигрывающая сторона разыграет козырную карту, после которой не останется победителей. В связи с этим всем очевидно, что конфликт на Украине не перейдёт на территорию стран блока НАТО, и не будет предоставлено никаких гарантий безопасности для Незалежной, даже в заявлениях Джо Байдена не идёт речи об ответном ударе в случае применения Россией ядерного оружия на Украине нет. На фоне его жестких заявлений по поводу Тайваня, это говорит о том, что США ограничится ужесточением санкционного давления в отношении России.

  Как мы писали ранее: В интересное время мы живём. И с каждым днём время всё интереснее, будем следить за дальнейшими событиями.

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Robby
16:25
Мне кажется они и рассчитывают на жесткий ответ, чтобы ввести на западе Каклоины ограниченный контингент НАТы. Ну посмотрим, что будет.
Подрыв Крымского моста - очередной шаг навстречу катастрофе
REY_B_
16:20
Через месяц в США выборы, Россия просто обязана показать кто у её границ хозяин. Лучше момента нет и не будет. Как унизить Россию, что и происходит, так и ответить на это.
Подрыв Крымского моста - очередной шаг навстречу катастрофе
Robby
16:18
Никакой паники нет, все на даче шашлык делают и рыбачат. На Каклоине 7 или 8 волна мобилизации, а 15 лямов сидит по Польшам и Германиям пиля ролики в тик-токе в поддержку. Так что очевидно, чем для ни...
Подрыв Крымского моста - очередной шаг навстречу катастрофе
Oleg Tereshkin
16:18
Вы бы лучше свинятину свою посчитали ,у вас демографический кризис ....не не будет ,пшеки и Русские помогут 😉
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ДоброволецZ
16:17
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Подрыв Крымского моста - очередной шаг навстречу катастрофе
REY_B_
16:17
Ну... это обычное состояние России при всех "переделах Мира". - Думаете опять сдадим Москву? А потом придётся брать Берлин в третий раз? Париж во второй? Ну и Лондон в первый?
Подрыв Крымского моста - очередной шаг навстречу катастрофе
Vse_putem
16:16
Ничего, думаю ядерные ракеты приведены в полную боевую готовность!!!! Да и полная мобилизация нам совсем не помешает)))) Слава великий Путин!!! Слава!!!!
Подрыв Крымского моста - очередной шаг навстречу катастрофе
Каrlsоn
16:14
Так и будет!
Подрыв Крымского моста - очередной шаг навстречу катастрофе
djon3volta
16:14
Вот многие говорят, что план План Даллеса это фальшивка, фейк, мол он такого не говорил, и этот фейк якобы был написан в 80-х годах, а не в во времена когда Аллен Даллес был директором ЦРУ. У меня про...
Подрыв Крымского моста - очередной шаг навстречу катастрофе
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