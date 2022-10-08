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За последние недели мир переживает одно потрясение за другим, и каждое такое потрясение может привести к глобальному конфликту, который втянет в себя множество государств. Мы живём в самое напряженное время с самого 1962 года, это возможно самое сложное время на международной арене 21 века.

24 февраля 2022 года началась Специальная Военная Операция вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины, и в этот момент запустился процесс трансформации. Турция начала решать свои земельные вопросы, вытесняя курдов из своих земель, и выстраивая буферную зону на территориях соседних государств. Завершив эти процессы, Эрдоган, поднял вопрос по Кипру, показав готовность действовать решительно.

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В это же время вновь обострилась ситуация вокруг Тайваня, китайский лидер - Си Цзиньпин, заявляет, о неприемлемом поведении американских властей, по вопросу мятежного острова. После 20-го съезда Коммунистической Партии Китая и повторного избрания Си на пост генсека, может привести к началу операции по захвату контроля над островом. США постепенно вооружает Тайбэй, выделяет деньги на военную технику и обороноспособность, естественно, чем дольше оттягивать начало этого процесса, тем крепче будет оборона острова.

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Также некоторые процессы начались и в Евросоюзе: Германия под предводительством Олафа Шольца решила сформировать сильнейшую армию в Европе, однако, это не входит в планы Соединенных Штатов, вслед за этим последовала череда ударов по Германии, требование репараций от Польши и Греции, оба этих государства в одни из самых зависимых от США, и это не является совпадением, первая из них еще перед этим заявила об увеличении численности своих вооруженных сил и закупке у Штатов большого количества военной техники. Греция пошла на требование репараций от Германии, после ситуации вокруг Кипра, когда США стала силой сдерживающей турецкую угрозу. Добавьте к этому уничтожение трубопроводов "Северный Поток" и становится очевидно, что Германию стараются ослабить экономически, не дав ей шансов развивать собственные вооруженные силы, и дальше опираться на союзные силы по блоку НАТО. В добавок, Германия стала полностью контролируемой, так как теперь вынуждена покупать более дорогой сжиженный газ из Америки, а иначе на территории ФРГ львиная часть промышленности просто встанет, а вместе с ней и экономика государства.

Касаемо конфликта России с Украиной, будем реалистами, практически все войны несут за собой ряд побочных последствий, среди которых беженство и терроризм. Множество граждан Украины покинули свои дома и бежали в Европу и Россию, подальше от боевых действий, этот процесс начался еще в начале конфликта. А вот череда терактов была запущена со взрывов в Крыму и убийства журналистки Дарьи Дугиной. Сегодня утром произошел подрыв Крымского моста, это событие в политическом плане, можно сравнять с подрывом "Северных Потоков", но если по поводу трубопроводов все покачали головой и заявили о том, что надо провести "расследование", то на этот раз администрация Зеленского уже прокомментировала совершившее в социальных сетях: "Крым, мост, начало"

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Что выйдет из всего этого в конечном итоге сложно сказать, несмотря на все санкции, угрозы со стороны действующего гегемона, ни одна из сторон не готова к прямому столкновению, ни Россия с НАТО, ни наоборот. Все понимают этот конфликт может стать последним для многих стран и государств. При доминации одной из сторон на поле боя, неминуемо проигрывающая сторона разыграет козырную карту, после которой не останется победителей. В связи с этим всем очевидно, что конфликт на Украине не перейдёт на территорию стран блока НАТО, и не будет предоставлено никаких гарантий безопасности для Незалежной, даже в заявлениях Джо Байдена не идёт речи об ответном ударе в случае применения Россией ядерного оружия на Украине нет. На фоне его жестких заявлений по поводу Тайваня, это говорит о том, что США ограничится ужесточением санкционного давления в отношении России.

Как мы писали ранее: В интересное время мы живём. И с каждым днём время всё интереснее, будем следить за дальнейшими событиями.