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Zelikman За пост начислено вознаграждение
Цены на видеокарты в России падают
Цены на видеокарты падают, майнинг-блогеры продолжают отключать свои криптофермы
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3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

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  Время идёт, прошло практически 2 недели с момента перехода проекта Ethereum на алгоритм работы Proof of Stake, и до сих пор майнеры не имеют какой-либо альтернативы былому "кормильцу", созданному командой Виталика Бутерина, канадско-российского программиста. Долгое время сеть данной криптовалюты вмещала в себя мощности миллионов видеоускорителей, предлагая при этом высокую доходность. А вот после ухода данного проекта из индустрии майнинга, доходность майнеров опустилась ниже затрат на электроэнергию, что собственно сделало эту деятельность убыточной. 

  За последние несколько дней многие майнинг-блогеры заявили об отключении своего оборудования и возвращению к настоящей работе, эпоха обеспеченной беззаботной майнерской жизни позади. Так например CryptoLeo рассказал о том, как выключил своё оборудование.

 Отреагировала наконец и отечественная розница, многие видеокарты топового уровня серьезно потеряли в цене. К примеру: флагманская Palit Nvidia GeForce RTX 3090 GamingPro подешевела до 115,990 рублей

  Решение на годы вперёд, с огромным потенциалом, гигантским запасом видеопамяти, идеальной решение для людей работающих с графикой и рендерингом видео, но не забывайте о непродуманном охлаждении чипов памяти со стороны бэкплейта, учитывая высокие температуры GDDR6x памяти, это может стать проблемой на длинной дистанции. Как мы уже подчеркнули, данное решение отлично подходит для графических дизайнеров и контентмейкеров, однако для подавляющего большинства пользователей куда интересней может оказаться Palit Nvidia GeForce RTX 3080 GameRock 12 ГБ с ценой 75,990 рублей

  Данная модель также подойдёт и для 4K гейминга, массивная система охлаждения, хоть видеопамяти всего 12 ГБ, она вся охлаждается от радиатора, что однозначно куда надёжнее, когда идёт речь о видеокарте с потенциалом на 5 лет и более. Версия GameRock обладает хорошим разгонным потенциалом в сравнении с исполнениями GamingPro.

  Для геймеров привыкших обновлять свои видеоадаптеры с определённой периодичностью и не гонящихся за 4K разрешением, снизились цены и на модели Nvidia RTX 3070

  К примеру исполнение Palit JetStream подешевело до 46,990 рублей, хоть видеокарта и имеет всего два вентилятора, но с охлаждением у неё всё отлично, все модели RTX 3070 имеют память GDDR6 от компании Samsung, данная память не имеет такого тепловыделения, как у предыдущих моделей, радиатор при этом достаточно крупный. С этой видеокартой можно будет себя чувствовать комфортно в любой современной игре в 2K на максимальных настройках. 

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3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

  Вероятно в ближайшее время можно ожидать и снижения цен на более бюджетные модели, будем следить за происходящим на рынке.

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#nvidia #видеокарты #майнинг #ethereum #rtx #цены #майнеры
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