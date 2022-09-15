Южнокорейская судебная система выдала ордер на арест основателя проекта Terraform Labs - До Квона

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Тот самый нашумевший криптопроект - Terra остается горячо обсуждаемой темой в информационном поле цифровых валют. На этот раз выяснилось, что южнокорейский суд выдал ордер на арест основателя и генерального директора Terraform Labs - Квон До Хён, а также еще пятерых разработчиков проекта.

Напомним, в начале мая основная криптовалюта проекта - Luna обрушилась в стоимости на 99.97%, опустившись с 64.5 долларов до 2 центов буквально за 3 дня. Это случилось в результаты отвязки алгоритмического стейблкоина проекта - UST от курса доллара. По словами разработчиков, данная катастрофа произошла в результате атаки некого "кита", однако многие инвесторы обвиняют его в мошеннической схеме, по которой команда разработчиков лично обогатилась на данном обрушении Terra Luna.

Ордер на арест был выписан по нарушению южнокорейского законодательства о рынках капитала. На данный момент До Квон еще не арестован, для проведения арестов Южная Корея планирует запросить помощь со стороны Интерпола. Судя по всему у местных правоохранителей есть опасения побега подозреваемых из страны.

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На этих новостях все три актива, принадлежащие Terraform Labs существенно упали в цене: Lunc потеряла порядка 30%, Luna 2.0 упала на 40%, а USTC показала падение на 20%.