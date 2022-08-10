Немецкий производитель аудио оборудования всегда отличался великолепным качеством своих продуктов, и в этот раз они решили удивить свои фанатов самыми долгоиграющими наушниками

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Sennheiser добавляет нового члена в свою линейку беспроводных наушников Momentum с совершенно новым дизайном и долговечным аккумулятором. Беспроводные наушники Sennheiser Momentum 4 оснащены 42-мм драйверами с частотным диапазоном от 6 Гц до 22 кГц. Банки оснащены мягким оголовьем и мягкими амбушюрами, а также могут складываться для облегчения транспортировки. Адаптивное шумоподавление предназначено для усиления погружения, но когда внешний мир вынуждает к нему прислушаться, пользователи могут ответить на звонок простым прикосновением к встроенной сенсорной панели, чтобы войти в режим прозрачности.

В сочетании с приложением Sennheiser Smart Control пользователи могут получить доступ к встроенной функции эквалайзера, различным звуковым режимам и функции персонализации звука для точной настройки прослушивания. Последняя функция анализирует предпочтения пользователя в отношении прослушивания и автоматически настраивает параметры в соответствии с их вкусом. Между тем, функция Smart Pause автоматически останавливает воспроизведение, когда наушники снимаются, и возобновляет, когда вы снова надеваете их. Новинка Sennheiser дополнительно оснащена двумя микрофонами с каждой стороны для шумоподавления, а также для звонков и взаимодействия с голосовым помощником. Но чем эта гарнитура действительно впечатляет, так это временем автономной работы.

По словам Sennheiser, наушники рассчитаны на 60 часов прослушивания музыки через Bluetooth с включенным адаптивным шумоподавлением (при тестировании на iPhone при средней громкости). Для полной зарядки литий-ионного аккумулятора требуется около двух часов, но если вы спешите, вы можете получить до четырех часов автономной работы с помощью быстрой пятиминутной зарядки. Светодиодная панель отображает состояние батареи и другую полезную информацию.

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Наушники поставляются с USB-кабелем для зарядки, 3,5-мм аудиоразъемом для проводного подключения, бортовым адаптером для подключения к бортовой развлекательной системе и сумкой для переноски. Полноразмерный дизайн действительно добавляет объема, но многие считают, что этот стиль намного превосходит наушники-вкладыши и накладные вкладыши с точки зрения комфорта. Беспроводные наушники Sennheiser Momentum 4 доступны для предварительного заказа с сегодняшнего дня по цене 349,95 долларов США.