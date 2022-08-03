Nvidia RTX 3060 потеряла 15% в цене и теперь доступна за 43 тысячи российских рублей

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Как мы говорили ранее, в интересное время мы живём, буквально вчера мир замер, наблюдая за событиями вокруг Тайваньского острова. После слухов о том, что спикер палаты представителей США - Ненси Пелоси может посетить Тайбэй, Китай пригрозил жесткими ответными мерами по вопросу острова. Отношения Соединенных Штатов и Китая основаны на "принципе одного Китая", и посещения высокопоставленными лицами мятежного острова, несмотря на запрет от китайских властей, считается прям нарушением этого самого принципа. На фоне всех предшествующих заявлений рынки показали небольшую коррекцию. S&P500 за эти напряженные дни снизился на 1,5%, Bitcoin потерял в районе 8% от стоимости, Ethereum проседал на 15%.

Вместе с курсом криптовалют вновь просели и доходы майнеров, вдобавок для отечественных добытчиков вниз пошла и американская валюта, потеряв порядка 5% в торговой паре USD/RUB, вслед за доходами шахтёров продолжили снижаться и цены на видеокарты. Например: Palit NVIDIA GeForce RTX 3060

Ранее данная модель обходилась чуть дороже 51 тысячи рублей, снижение на 8,000 рублей не может не радовать. Обширный объём встроенной видеопамяти, наличие всех фирменных технологий от Nvidia и достаточный уровень мощности позволят с комфортом играть ближайшие годы во все современные проекты на высоких настройках и при этом заниматься стримингом, а также неплохо себя чувствовать в работе с графикой, будь то Blender, 3D max или Premiere Pro, данное решение имеет неплохие возможности.

Снизилась также цена на модель Palit NVIDIA GeForce RTX 3070Ti

С 73,990 рублей ценник снизился до 66,990 рублей, снижение практически на 10% за пару дней. Само собой, более производительная карта с более свежей DDR6X видеопамятью на борту, огорчает на фоне RTX 3060 лишь объём этой самой памяти: 8 ГБ против 12 ГБ хоть и c большей пропускной способностью, но в будущем могут возникнуть проблемы с требовательными к объёму памяти проектами. Также сама память горячее, чем DDR6, но с этим поможет массивный радиатор охлаждения.

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