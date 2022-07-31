Российским пользователями всё дороже обходится электроника из-за волатильности на валютном рынке

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Как говорится: в интересное время мы живём. Настроения на рынке меняются порой даже не по дням, а по часам. В связи с последними изменениями в мировой экономике, а также конкретно в России, американская валюта начала уверенно дорожать. На данный момент курс на Московской бирже завис на отметке 62 рубля 25 копеек за 1 доллар США, и цена судя по всему будет расти и дальше, с основными причинами можете ознакомиться в данной статье. Естественно, даже более радикально меняется курс на китайской торговой площадке Aliexpress. В настоящее время дочерняя компания Alibaba высчитывает стоимость товаров из Поднебесной по курсу 73 рубля 3 копейки, что собственно более чем на 10 рублей выше биржевого курса.

Опять-таки, в конечном результате эти изменения отражаются на доступности товаров для рядового покупателя, к примеру: процессор Ryzen 5 5600G, который мы могли купить за 12,650 рублей еще 3 дня назад

А уже сегодня ценник перевалил за 13 тысяч, если вспомнить лучшие времена, так данный процессор можно было приобрести и вовсе за чуть больше 9 тысяч рублей.

Один из самых популярных смартфонов - POCO F3 с объёмом памяти 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной уже стоит дороже 22 тысяч российских рублей

А ведь в начале месяца мы могли приобрести за 18,900 рублей версию уже на 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Глядя на эти цифры понимаешь, что момент упущен. За 19 тысяч получить смартфон с Qualcomm Snapdragon 870 и внушительным объёмом памяти, да еще и с Amoled дисплеем, можно считать удачной покупкой.

Из видеокарт мы ранее разбирали модель RTX 3080 на 10 ГБ видеопамяти от вендора Yeston, цена на которую колебалась от 55 до 60 тысяч рублей.

И вот, ценники теперь стартует от 69,378 рублей, без учета различных скидок, и тут уже разница в процентном соотношении не столь велика в сравнении с отечественными ритейлерами. Если ранее мы могли приобрести данный вариант за 55 тысяч рублей, а в отечественных магазинах самое недорогое исполнение RTX 3080 продавалось за 98 тысяч рублей, то на данный момент разрыв между ценами сократился вдвое.

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Самое неприятное в этой картине то, что судя по всему в ближайшее время мы будем наблюдать продолжающийся рост цены иностранной валюты, а вместе с ней и цен на иностранную электронику и технику.