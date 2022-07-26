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Американский доллар вновь превысил отметку в 60 рублей
На рынках наблюдается повышенная волатильность в связи с предстоящим заседанием ФРС
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  На Московской Бирже американский доллар начинает стремиться к отметке в 61 рубль за условную единицу. В это же время на других рынках чувствуются медвежьи настроения, криптовалюта уверенно падает второй день подряд, Bitcoin просел на 5%, достигнув отметки в 20,900 долларов за монету, и потянул за собой львиную долю рынка, S&P500 чувствует себя получше, но также находится в небольшом минусе, в плюсе пока что находится товары, нефть повисла на уровне 101 доллара за баррель. Учитывая, что все манипуляции ФРС в большей степени нацелены на снижение стоимости сырьевого рынка, ситуация в целом ироничная.

  За сутки доллар США вырос практически на 2 рубля, эксперты связывают это с тем, что большинство инвесторов на данной стадии выходят из других активов в американский доллар, тем самым повышая его ценность. На данный момент индекс доллара вновь поднялся выше 107 пунктов, в конце прошлой недели этот показатель закрылся в районе 105 пунктов. Уже завтра мы узнаем, до какого уровня поднимут ключевую процентную ставку, так что завтрашний день может проходить даже более напряженно. 

  Что касательно российского рубля, согласно графику уплаты налогов 1 августа является крайним днём за 2-ой квартал 2022 года, после чего давление на американскую валюту в торговых сессиях может значительно ослабнуть, следовательно, и курс доллара к рублю может уверенными шагами пойти вверх.

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  Есть также опасения, что Министерство Финансов всё-таки применит свои крайние меры, в случае недостаточного укрепления доллара США, и начнёт проводить валютные интервенции, после которых последует планомерное ослабление рубля.

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