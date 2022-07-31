В интернет просочились изображения новых складных смартфонов от одного из крупнейших корейских брендов

Осталось чуть меньше двух недель до того, как Samsung представит свои следующие складные телефоны Z Fold 4 и Z Flip 4, но, похоже, официальные рендеры устройств уже просочились. Как ходили слухи ранее, дизайн телефонов, похоже, не сильно изменился, если вообще изменился, хотя самые большие различия могут быть не очевидны на изображениях.

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Лидер Prolific Эван Бласс опубликовал официальное изображение на 91Mobiles, показывающее различные варианты цвета телефонов с разных ракурсов.

Z Fold 4 показан в удивительно красивом бежевом варианте с золотистыми петлями и отделкой. Есть также всегда популярный черный, который Samsung обычно называет Phantom Black, и серо-зеленый цвет — вероятно, тот же Phantom Green из Z Fold 3. Однако, никаких признаков заявленного бордового красного. Фактический дизайн телефона не изменился по сравнению с Z Fold 3; сложно найти отличия, глядя на эти фотографии. Ожидается, что наиболее значительным визуальным изменением станут складки экрана, которые, как говорят, гораздо менее заметны, чем у его предшественника, благодаря переработанному шарниру. Также есть слухи, что соотношение сторон внешнего и внутреннего дисплеев немного изменилось: с 24,5:9 до 23:9 (внешнее) и с 11,2:10 до 12:10 (внутреннее)

Galaxy Z Fold4

6,2-дюймовый HD+ AMOLED, 120 Гц

7,6-дюймовый QXGA+ AMOLED, 120 Гц

12 ГБ ОЗУ 256/512 ГБ памяти

Процессор Snapdragon 8+ Gen 1

Аккумулятор 4400 mAh, 25 Вт

Задняя камера: 50 МП + 12 МП + 10 МП

Внутренняя камера: 4 МП 2,0 мкм

Внешняя камера: 10MP

Android 12, OneUI 4.1.1

- Ice universe (@UniverseIce) 30 мая 2022 г.

Модернизированные внутренние компоненты также присутствуют в Z Fold 4, ожидается наличие под капотом процессора Snapdragon 8+ Gen 1, анонсированного в мае. Фронтальная камера скорее всего получит необходимое обновление, и также хочется увидеть у нее встроенный в корпус держатель стилуса S-Pen, похожий на Note - это невозможно сказать по изображениям. Визуализация Z Flip 4 показывает телефон в четырех цветах, которые, вероятно, называются графитом, розовым золотом, фиолетовым бора и синим. Как и в случае с Z Fold 4, дизайн выглядит почти так же, как и у его предшественника, а самые большие обновления касаются аппаратного обеспечения. Также ходят слухи, что он имеет немного больший внешний дисплей и более ёмкую батарею.

Оба телефона будут представлены на мероприятии Galaxy Unpacked 10 августа. Мы также можем увидеть Galaxy Watch 5 и Galaxy Buds Pro 2 во время мероприятия.

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