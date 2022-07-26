Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Собираем компьютер бюджетно - с Авито и Aliexpress

Популярный блогер продемонстрировал, что можно собрать дешево и сердито в конце июля 2022 года
[ ] для раздела Блоги
+
3070 MSI Gaming за 50 с началом
Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Вдвое подешевела 6700XT MSI
-25% на 3080 Gigabyte = дешевле 80
3060 Ti Gigabyte за копейки - надо брать
Еще одна 3060 Ti даже дешевле
-30% на 3090 MSI в Ситилинке
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

реклама

  В течение следующих двух недель возможны серьезные сдвиги на валютном рынке, курс доллара после заседания Федеральной Резервной Системы может пойти вверх, да и на российском рынке приближается окончание налогового ежеквартального налогового периода, что в свою очередь может серьезно ослабить позиции рубля. 

  Что касаемо компьютерного железа, даже на данный момент курс торговой площадки Aliexpress зафиксирован на отметке в 68 рублей за 1 доллар, а что будет дальше - даже представить страшно. Как раз на комплектующих из Поднебесной автор канала BRIGMAN и продемонстрировал свою бюджетную сборку, с бюджетом в 35 тысяч рублей.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
RTX 3070 Ti дешевле 70 тр в Ситилинке
Рухнула цена i9 12900K на треть
Цены RTX 3090 идут к 100 тр
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела
12700KF за копейки в Ситилинке
3070 Ti MSI Gaming за копейки, успей
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

  Основой рабочей лошадки выступил комплект на LGA 2011-3, с 10-ядерным Xeon 2666 V3, имеющим 2.9 ГГц частоту в стоке, материнской платой MACHINIST X99-MR9A и двумя планками оперативной памяти по 8 ГБ DDR4 на частоте 2,133 МГц.

реклама

  Обходится данный комплект до 10 тысяч рублей.

  Учитывая горячий нрав Xeon E5 2666 V3, необходимо подобрать и солидный кулер для охлаждения

  Сool angel, оснащенный шестью термотрубками, должен легко справиться с данным камнем, как мы видим, автору видео удалось приобрести комплектующие процентов на 10-15 ниже нынешних цен, ранее данный кулер обходился 1,500 рублей, сейчас же 1,700.

реклама

  В качестве накопителя был подобран простенький Goldenfir на 256 ГБ

  Чуть больше 1,200 рублей за быструю работу системы и рабочих программ, на остальное будет установлен жесткий диск (HDD)

реклама

  Western Digital на 1 TB, данная покупка и последующие уже были совершены на просторах вторичного рынка, то есть наше любимое Авито, само собой, всё, что приобретаем на данной площадке, обязательно тщательно проверяем. Жесткий диск обошелся автору всего в 1,500 рублей.

  Далее сердце системы - блок питания, за 2,800 рублей блогеру удалось приобрести Cougar STX 750w c сертификатом 80 Plus. 

  В плане блока питания поделюсь личным опытом, зачастую в отечественных магазинах проходят очень приятные распродажи, к примеру, ближе к концу 2021 года в одном из отечественных магазинов неплохо снизилась цена на AeroCool AERO WHITE 700W 80 Plus

  Отличный блок питания со средней ценой в 4 тысячи рублей, продавался на тот момент за 2,490 рублей, правда продлилась акция недолго, в течение недели данные модели расхватали, а уже в следующем месяце цена вновь поднялась до 4,390 рублей. Если задумали обновить свой блок питания, просто периодически просматривайте каталоги местных интернет-магазинов. Просто неизвестно, какой ресурс остался у б.у. блока питания. 

  Ну и самая щепетильная покупка в данный период времени - видеокарта. Автору канала попалась GTX 1070 Ti Palit Dual за 18,000 рублей

  Конечно не самая лучшая вариация данной модели, но это Авито, тут как в лотерее, есть даже какой-то азарт нарваться на сверхнизкую цену за шикарную видеокарту.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

nvidia aliexpress xeon видеокарта цены компьютер блок питания сборка авито курс доллара
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор электронной книги Onyx Boox Kon-Tiki 2
27
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS720
53
Главные игры июля 2022 года
30
Ретроклокинг: история Super HEDT
45
Обзор беспроводной игровой гарнитуры ASUS ROG Cetra True Wireless
8
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix G15 (G513RW)
6
Видеокарта Radeon RX 6800 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
24
Главные игры июня 2022 года
32
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS TUF Gaming F15 (FX507Z)
6
Видеокарта Radeon RX 6800: тестирование в играх с классическим рендерингом
8

Интересные материалы

Обзор электронной книги Onyx Boox Kon-Tiki 2
19 июля 2022 27

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Центробанк РФ проигрывает битву с укрепляющимся рублем, ставку снизили до 8% годовых
171
RTX 3050 сравнили с GTX 1660 SUPER в играх без трассировки лучей - есть ли смысл переплачивать
20
Глава Google Сергей Брин разводится с женой,которая изменила ему с Илоном Маском
38
Microsoft начала напрямую продавать лицензии для Windows 11
21
В оверклокерском ПК за 360 000 рублей взорвался блок питания – что удалось спасти в мастерской DG
37
В российском McDonald's подорожали бургеры – откуда растут ноги плесневых булок во Вкусно и точка
29
Спекулянты на Avito продают портативную консоль Steam Deck в 9 раз дешевле, чем весной
5
Хакер сумел взломать блокчейн популярной криптовалюты и похитил токены на 6 миллионов долларов
10
Как тебе такое, Грета Тунберг: придуман альтернативный способ борьбы с излишками CO2
7
Глава NASA надеется на продление хороших отношений с российскими коллегами, несмотря ни на что
3
Работники сразу трех оборонных заводов Boeing начнут бессрочную забастовку с 1 августа
7
Какую видеокарту купить для Call of Duty: Vanguard и Halo Infinite – игровые GPU для 4К, 2К и 1080р
6
Пермский студент сделал продвинутую версию портативной зарядки, которую не нужно заряжать
8
Прорыва не будет: у процессоров Intel Raptor Lake 13th-Gen та же архитектура, что и у Alder Lake
68
«Кошачье» приключение Stray стартовало со второго места в недельном чарте продаж в Steam
+
MSI анонсировала изогнутый 27-дюймовый монитор G27CQ4P E2 с разрешением 2560 × 1440 пикселей
7
Meteor Lake получит совершенно новую микроархитектуру и будет производится по технологии Intel 4
6
"Яблочко наливное" - Зачервивило: Российские пользователи Apple жалуются на масштабный сбой
11
Stray покорила Steam чарт за 18-24 июля
+
Как живёт российская авиация под давлением санкций – ремонтная база и строительство новых самолётов
20

Популярные статьи

Приключения российской турбины в Германии, или история о воспитании ЕС с помощью газовой дубины
147
Собираем недорогой компьютер для захватывающей игры Stray про бродячего кота
61
Разберёмся, откуда столь большая разница в ценах на видеокарты между Россией и Европой
57
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия - очередное безумие во "вселенной" Голливуда
34
MetaMask - добавляем любую сеть в 1 клик. О том как работает метамаск и другие кошельки
27
Ретро и разгон: ASRock K8NF6G-VSTA и бюджетный король AMD Sempron
46
Банковская система против криптовалюты и блокчейна
10
О самых маленьких игровых консолях
+

Сейчас обсуждают

Infinity78
14:56
а банки тоже притянем? они тоже каждый свой курс ставят? а обменники? Ну что за бред то. Монополии у али нет. тем более можешь в их монетках покупать, выбор огромен.
Разберёмся, откуда столь большая разница в ценах на видеокарты между Россией и Европой
BoeHa4aJIbHuK
14:54
Очередная "новость по тематике сайта" и стабильно пару высеров от ботов. Когда до них дойдет что местной аудитории похер на это, только ленту забиваете.
Прокачка газа по Северному Потоку уменьшится еще в 2 раза
ахахах
14:53
а ты в какой стране обитаешь.Не с таким паспортом?
Что будут пить жители РФ после ухода Сoca-Cola и Pepsi – аналоги западных напитков по высоким ценам
Abraxas29
14:53
Молодой человек, надо бы знать, сам термин железный занавес придумали в британии, и опустили его не мы а они, вокруг нас. И вам бы на западе побывать, да не по туристическим маршрутам, хотя палатки бе...
Что будут пить жители РФ после ухода Сoca-Cola и Pepsi – аналоги западных напитков по высоким ценам
Сергей Боровой
14:52
ну так я как раз и понимаю, что такое золото и платина, и объясняю, что это как раз и есть материальная ценность перевернуть мои же слова это канешн круто, разговор окончен)))
Ученые обнаружили "уязвимое место" раковых опухолей, устойчивых к лекарственным препаратам
taurus88
14:51
если отбросить стёб суперхероики, то сериал абсолютно повесточный. и абсолютно западно ориентированный. если ты не интересуешься суперхеройскими фильмами, то тебе не будет понятен ни посыл сериала, ни...
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия - очередное безумие во "вселенной" Голливуда
V.L.A.D.L.E.N
14:50
Спасибо сыну за машину!
Приключения российской турбины в Германии, или история о воспитании ЕС с помощью газовой дубины
Mocus
14:50
Ну не скажите. Просто снимать можно по разному. Можно посмотреть, например, The boys - и там никакого кризиса нет, всё очень даже живенько, интересно и очень реалистично (насколько это вообще возможно...
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия - очередное безумие во "вселенной" Голливуда
ахахах
14:49
говорят Крым кола хорошая ещё
Что будут пить жители РФ после ухода Сoca-Cola и Pepsi – аналоги западных напитков по высоким ценам
Зеновий Радеонович
14:49
Пока толстый похудеет худой ноги протянет
Приключения российской турбины в Германии, или история о воспитании ЕС с помощью газовой дубины
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем