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В течение следующих двух недель возможны серьезные сдвиги на валютном рынке, курс доллара после заседания Федеральной Резервной Системы может пойти вверх, да и на российском рынке приближается окончание налогового ежеквартального налогового периода, что в свою очередь может серьезно ослабить позиции рубля.

Что касаемо компьютерного железа, даже на данный момент курс торговой площадки Aliexpress зафиксирован на отметке в 68 рублей за 1 доллар, а что будет дальше - даже представить страшно. Как раз на комплектующих из Поднебесной автор канала BRIGMAN и продемонстрировал свою бюджетную сборку, с бюджетом в 35 тысяч рублей.

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Основой рабочей лошадки выступил комплект на LGA 2011-3, с 10-ядерным Xeon 2666 V3, имеющим 2.9 ГГц частоту в стоке, материнской платой MACHINIST X99-MR9A и двумя планками оперативной памяти по 8 ГБ DDR4 на частоте 2,133 МГц.

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Обходится данный комплект до 10 тысяч рублей.

Учитывая горячий нрав Xeon E5 2666 V3, необходимо подобрать и солидный кулер для охлаждения

Сool angel, оснащенный шестью термотрубками, должен легко справиться с данным камнем, как мы видим, автору видео удалось приобрести комплектующие процентов на 10-15 ниже нынешних цен, ранее данный кулер обходился 1,500 рублей, сейчас же 1,700.

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В качестве накопителя был подобран простенький Goldenfir на 256 ГБ

Чуть больше 1,200 рублей за быструю работу системы и рабочих программ, на остальное будет установлен жесткий диск (HDD)

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Western Digital на 1 TB, данная покупка и последующие уже были совершены на просторах вторичного рынка, то есть наше любимое Авито, само собой, всё, что приобретаем на данной площадке, обязательно тщательно проверяем. Жесткий диск обошелся автору всего в 1,500 рублей.

Далее сердце системы - блок питания, за 2,800 рублей блогеру удалось приобрести Cougar STX 750w c сертификатом 80 Plus.

В плане блока питания поделюсь личным опытом, зачастую в отечественных магазинах проходят очень приятные распродажи, к примеру, ближе к концу 2021 года в одном из отечественных магазинов неплохо снизилась цена на AeroCool AERO WHITE 700W 80 Plus

Отличный блок питания со средней ценой в 4 тысячи рублей, продавался на тот момент за 2,490 рублей, правда продлилась акция недолго, в течение недели данные модели расхватали, а уже в следующем месяце цена вновь поднялась до 4,390 рублей. Если задумали обновить свой блок питания, просто периодически просматривайте каталоги местных интернет-магазинов. Просто неизвестно, какой ресурс остался у б.у. блока питания.

Ну и самая щепетильная покупка в данный период времени - видеокарта. Автору канала попалась GTX 1070 Ti Palit Dual за 18,000 рублей

Конечно не самая лучшая вариация данной модели, но это Авито, тут как в лотерее, есть даже какой-то азарт нарваться на сверхнизкую цену за шикарную видеокарту.