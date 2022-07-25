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Разберёмся, откуда столь большая разница в ценах на видеокарты между Россией и Европой

Основные факторы столь существенной разницы между отечественными магазинами и иностранными каталогами
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Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
3070 Ti MSI Gaming за копейки, успей
Вдвое подешевела 6700XT MSI
-25% на 3080 Gigabyte = дешевле 80
RTX 3070 за 50 тр с началом в Регарде
3060 Ti Gigabyte за копейки - надо брать
Еще одна 3060 Ti даже дешевле
-30% на 3090 MSI в Ситилинке
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  В отечественных магазинах вновь наблюдается снижение цен на видеоускорители, несмотря на рост до 1,550 долларов такой криптовалюты как Ethereum, которую в большей степени и добывают на данный момент криптошахтёры. Помимо этого, на отметке в 58 рублей повисла и американская валюта. По факту майнеры по сравнению с предыдущим месяцем начали зарабатывать больше, но в чем же тогда причина дальнейшего падения цен на видеокарты? 

  Многие читатели задаются вопросом: почему за границей видеокарты намного дешевле, нежели в отечественных магазинах. Всё очень просто, вспомните те самые времена когда майнинг процветал и приносил неприлично высокий доход криптошахтёрам, выглядел этот период примерно так:

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3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
3060 Gigabyte Gaming за 40 с началом
Рухнула цена i9 12900K на треть
3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей
Цены RTX 3090 идут к 100 тр
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела
12700KF за копейки в Ситилинке
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

  Но слава богу, доходность от всего этого дела снизилась, и цена видеокарт постепенно пришли к своим РРЦ для российского рынка, определенно не у всех моделей, но некоторые флагманы и модели среднего сегмента уже приближены к тем ценам, с которых стартовали. Разница между ценой в стране и на различных иностранных рынках также очевидна, многие страны в связи с накатившимся энергетическим кризисом в целом распрощались с криптодобычей, даже если майнить на самых энергоэффективных видеокартах, стоимость добытой криптовалюты не покрывает расходов на электроэнергию. В тех же Соединённых Штатах Америки во многих регионах стоимость электроэнергии может превышать 0.4 доллара за кВт, но это при условии высокого потребления, при потреблении в пределах стандарта стоимость в районе 0.25, само собой где-то выше, где-то ниже. В некоторых Европейских странах доходность так вообще в два раза ниже счетов за свет. Суть в том, что во многих странах видеокарта уже не является той самой "Лопатой", она больше не несёт какого-то заработного потенциала, естественно, мы не ведём речь о разработчиках, дизайнерах, блогерах и т.д., в такой ситуации видеокарта является инструментом для производства, но, как правило, таких специалистов крайне мало.

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  Соответственно, на иностранных площадках количество предложений невостребованного железа огромно, а тот факт, что за счет санкций стало сложнее оформить заказ в Россию, накидывает дополнительные сложности и дополнительную ценовую нагрузку. Тот же Китай, торгуя со всеми странами одновременно, вынужден снижать цены на свою продукцию, чтобы иметь конкурентоспособные товары, учитывая перенасыщенность вторичного рынка в США и Европе. В нашей стране майнинг до сих пор остается актуальным, видеокарта - это всё еще "Кирка" для шахтёра, это наверное самый основной фактор. Естественно, пока в России уровень доходов не опустится ниже расходов за электричество, цен как в Европе можно не ожидать. 

  Чем меньше вариантов доставки и сложнее логистика, тем дороже вы платите за покупку этих же товаров рядом с домом. Из-за санкций, многие компании вынуждены делать закупки через компании-"Прокладки", оформленные в соседних дружественных государствах, конечно все эти издержки ложатся на плечи покупателей. 

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  Ну и само собой наличие гарантии, любой товар может оказаться бракованным, ранее мы описывали ситуацию, когда новейшая RTX 3080 Ti, купленная в Китае прямиком из завода, оказалась с бракованным видеочипом. В подобной ситуации затраты на ремонт могут оказаться намного выше сэкономленной разницы. И в конце концов не забывайте про конечную прибыль, ни один продавец не будет налаживать цепочки поставок, затем искать обход санкций, платить за доставку, пошлины, зарплаты сотрудникам, налоги, аренду, чтобы просто продавать по себестоимости товар и при этом еще вдобавок в случае чего ремонтировать, а в конечном итоге еще вернуть за него денежные средства в полном объёме.

  Но в большинстве случаев всё приходит в рабочем состоянии, на том же Aliexpress есть масса отличных товаров и по хорошим ценам, данная статья не про: нельзя брать в Китае или нельзя брать в России, если вы собирались как раз съездить за границу, то заодно можно прикупить ту же видеокарту, это отличный вариант сэкономить, просто многие не понимают, из каких факторов складывается разница в цене, однозначно играет роль и жадность продавцов, об этом также не стоит забывать, рынок сам решает какая цены сейчас актуальна, если ценник поднимается, значит по более низкой стоимости товар становится востребованным, и соответственно наоборот.


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Теги

видеокарты майнинг китай криптовалюта санкции ethereum россия доллар европа доход
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fcr707
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За 45 уже 3070 и 3070ти там можно взять.
В Китае RTX 3060 стоит оптом 20 тыс руб, а RTX 3080 от 40 тыс руб
fcr707
00:00
За 57 купил 3080 с китая. Карта нулевая, заказывал в мае, по серийнику дата производства май 22г. Т.е считай прям с завода.
В Китае RTX 3060 стоит оптом 20 тыс руб, а RTX 3080 от 40 тыс руб
fcr707
23:57
Через посредников все отправляют. Чтобы избежать лимитов и пошлин, часть суммы оплачивают гифт картами, тогда в инвойсе сумма ниже.
В Китае RTX 3060 стоит оптом 20 тыс руб, а RTX 3080 от 40 тыс руб
mistergrim
23:57
Это всё от воспитания ЕС газовой дубиной.
Разберёмся, откуда столь большая разница в ценах на видеокарты между Россией и Европой
Евгений Васютин
23:57
сегодня купил б/ушную 1650 gddr5 с рук...Рядовое событие.... И я бы не придал ему никакого значения, если бы не маленькое НО о котором нет ни какой информации ни у одного блогера... Это уже 5-я 1650 з...
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