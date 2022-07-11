Конкуренция между Nvidia и AMD в развитии технологий становится всё ожесточеннее

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Так же, как AMD празднует год доступности своей технологии масштабирования FSR, Nvidia DLSS приближается к четырнадцатилетнему юбилею. Разработчики не поспешили внедрить ни одну из этих технологий, но команда зелёных может похвастаться тем, что первой достигла рубежа в 200 игр. В прошлом году AMD представила технологию FidelityFX Super Resolution (FSR) - долгожданный ответ на технологию Deep Learning Super Sampling (DLSS) от Nvidia. С тех пор несколько разработчиков внедрили FSR в свои игры, и AMD утверждает, что более 110 существующих и будущих игр поддерживают ее технологию масштабирования, хотя это где-то между FSR и FSR 2.0, первая из которых, как правило, хуже.

Компания достигла такого уровня поддержки относительно быстро. Тем не менее DLSS по-прежнему лучше, если учесть количество выпущенных игр и приложений, которые могут его использовать. На момент написания статьи Nvidia утверждает, что существует не менее 200 игр, которые могут использовать DLSS для значительного увеличения FPS.

Технология от Nvidia также будет доступно в будущих играх, к примеру: Warhammer 40,000: Darktide, Steelrising и A Plague Tale: Requiem. Игры Loopmancer, Hell Pie получат поддержку DLSS уже в ближайшие месяцы, что позволит достигать высокой частоты кадров даже в разрешении 4K с включенными отражениями и трассировкой лучей, даже на моделях RTX 3060 и RTX 3070. По ссылке можете посмотреть полный список всех игр, поддерживающих FSR, DLSS или и то, и другое. Стоит отметить, что все еще есть более 40 игр, которые, как было объявлено, будут использовать DLSS, но еще не получили его.

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Можно утверждать, что AMD добилась относительно более быстрого внедрения FSR, чем Nvidia с DLSS, а также может работать на широком спектре оборудования обеих компаний.