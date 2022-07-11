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Так же, как AMD празднует год доступности своей технологии масштабирования FSR, Nvidia DLSS приближается к четырнадцатилетнему юбилею. Разработчики не поспешили внедрить ни одну из этих технологий, но команда зелёных может похвастаться тем, что первой достигла рубежа в 200 игр. В прошлом году AMD представила технологию FidelityFX Super Resolution (FSR) - долгожданный ответ на технологию Deep Learning Super Sampling (DLSS) от Nvidia. С тех пор несколько разработчиков внедрили FSR в свои игры, и AMD утверждает, что более 110 существующих и будущих игр поддерживают ее технологию масштабирования, хотя это где-то между FSR и FSR 2.0, первая из которых, как правило, хуже.
Компания достигла такого уровня поддержки относительно быстро. Тем не менее DLSS по-прежнему лучше, если учесть количество выпущенных игр и приложений, которые могут его использовать. На момент написания статьи Nvidia утверждает, что существует не менее 200 игр, которые могут использовать DLSS для значительного увеличения FPS.
Технология от Nvidia также будет доступно в будущих играх, к примеру: Warhammer 40,000: Darktide, Steelrising и A Plague Tale: Requiem. Игры Loopmancer, Hell Pie получат поддержку DLSS уже в ближайшие месяцы, что позволит достигать высокой частоты кадров даже в разрешении 4K с включенными отражениями и трассировкой лучей, даже на моделях RTX 3060 и RTX 3070. По ссылке можете посмотреть полный список всех игр, поддерживающих FSR, DLSS или и то, и другое. Стоит отметить, что все еще есть более 40 игр, которые, как было объявлено, будут использовать DLSS, но еще не получили его.
Можно утверждать, что AMD добилась относительно более быстрого внедрения FSR, чем Nvidia с DLSS, а также может работать на широком спектре оборудования обеих компаний.