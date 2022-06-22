В сети Ethereum происходит увеличение сложности в майнинге, время создания новых блоков превышает 16 секунд

реклама

21 июня сложность у майнеров на видеокартах повысилась, хотя хэшрейт сети Ethereum остается на уровне 900 TH/s, сложность всё же растёт, причиной стало увеличение времени создания новых блоков. Благодаря этой новости, даже с учетом небольшого отскока курса ETH до 1,100 долларов США, доходность криптодобытчиков стала еще ниже, те же 60 MH/s для отечественных майнеров остаются 44 рублями в сутки без учета электроэнергии.

А с электроэнергией уже чуть менее 30 рублей за 24 часа беспрерывной работы. Это опять подкрепляется и снижением курса американской валюты. Сегодня доллар США достигал дна, на отметке 53 рубля 50 копеек.

Благодаря таким низким показателям прибыльности, отечественные магазины продолжают снижать цены на видеокарты, что не может не радовать, наконец-то геймерскую Palit NVIDIA GeForce RTX 3060 можно приобрести ниже 50 тысяч рублей

43,990, по такой цене её невозможно было наблюдать все полтора года, впечатляющие 12 гигабайт видеопамяти, возможность играть в любые современные проекты на высоких настройках графики, DLSS, трассировка лучей, запас мощности на будущие проекты так же присутствует, из минусов конечно не самая роскошная вариация, StormX всегда славилась слабым охлаждением. Однако, в этот раз многие тестировщики отмечают, что охлаждение справляется с лихвой, если старые модели в таком варианте пугали температурами, то в этот раз с этим всё в порядке.

Ниже 30 тысяч рублей стала и Palit NVIDIA GeForce GTX 1660SUPER

Всем уже давно знакомая, старая добрая 1660s за 29,990, здесь уже охлаждение конечно немного получше, да и карта с меньшим потреблением, тянет в целом игры неплохо, однако в разрешении FullHD и без лучей, в некоторых проектах придётся убрать настройки с ультра ради стабильного FPS, в целом это начальный уровень, который даст поиграть во всё именно на сегодня, и без фанатизма. Элементарные 6ГБ принесут в будущем некий дискомфорт в требовательных к видеопамяти проектах.





анонсы и реклама -45000р на 6800XT ASUS 3070 Ti за 80 тр в Регарде 6800XT - цена упала почти ВДВОЕ 3060 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70 -120000р на RTX 3090 в Ситилинке 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming 3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр 3090 !! Ti за 170тр в XPERT.RU 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming



