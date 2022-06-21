Наконец-то красная компания начала активно снижать стоимость своих видеоадаптеров

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Происходит это на фоне упаднических настроений на крипторынке, курс Ethereum уже успел протестировать отметку в 880 долларов за токен, на данный момент мы увидели небольшой отскок до 1100, судя по всему, нас ждёт боковик до ближайшего значимого события для рынков, им собственно может стать очередное заседание Федеральной Резервной Системы США, но учитывая пессимистичные прогнозы ФРС, и сложив это с решениями многих компаний сократить часть своих сотрудников, можно сделать выводы, что готовиться стоит к настоящему водовороту, который может затянуть многие компании на дно. Учитывая специфику криптовалютного рынка, не все проекты смогу выбраться из этого самого дна, если даже компании по типу Tesla задумываются о сокращениях, значит в ближайшее время придётся затянуть пояса.

С учетом неудержимого укрепления рубля, майнерам становится и вовсе тяжело, с одной стороны подводит крипторынок, с другой нож в спину вонзает и валютный, рубль штурмует новые вершины, закрепляясь на отметке 55 российский рублей за 1 американский доллар, тем самым совокупный доход снижается, даже при статичном курсе Ethereum, окупаемость уже переваливает за 1,500 дней и выше, переход на PoS кажется всё реальнее, нельзя сказать, что он железно будет в ближайшие месяцы, но всё же ощущается неизбежность, слишком много валидаторов накопилось, чтобы оттягивать переход бесконечно.

На фоне всей этой прелести, отечественные магазины наконец пересмотрели свои цены и поняли, что так дело не пойдёт, флагманская PowerColor AMD Radeon RX 6800XT доступна по цене в 81,990 рублей

Этот монстр на годы вперёд, без каких-либо ограничений настройках графики, 16ГБ видеопамяти, подойдёт для абсолютно любых задач, комфортной игры на 4К в любых современных проектах, да еще и с запасом. Но как обычно, само собой нет технологий, которые предоставляют аналоги от Nvidia RTX.

Для тех, кому нужна карта попроще, стали доступнее модели PowerColor AMD Radeon RX 6700XT

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Разом с 69,990 цена снизилась до 55,990 рублей, модель на уровне 3060 Ti от Nvidia, но немного доступнее последней, и с более приличным охлаждением, вдобавок на борту 12ГБ видеопамяти, что даст преимущество к требовательным по памяти проектам. Будем надеяться на продолжение банкета и дальнейшее снижение цен.