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Zelikman За пост начислено вознаграждение
RX 6700XT подешевела в два с половиной раза в российской рознице
Наконец-то красная компания начала активно снижать стоимость своих видеоадаптеров
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<b>3060 Ti Gigabyte Gaming OC Pro за 60тр</b>
3060 ASUS за 50тр в Ситилинке
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3050 Gigabyte сильно дешевле 40 тр
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3070 Ti за 80 тр в Регарде

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  Происходит это на фоне упаднических настроений на крипторынке, курс Ethereum уже успел протестировать отметку в 880 долларов за токен, на данный момент мы увидели небольшой отскок до 1100, судя по всему, нас ждёт боковик до ближайшего значимого события для рынков, им собственно может стать очередное заседание Федеральной Резервной Системы США, но учитывая пессимистичные прогнозы ФРС, и сложив это с решениями многих компаний сократить часть своих сотрудников, можно сделать выводы, что готовиться стоит к настоящему водовороту, который может затянуть многие компании на дно. Учитывая специфику криптовалютного рынка, не все проекты смогу выбраться из этого самого дна, если даже компании по типу Tesla задумываются о сокращениях, значит в ближайшее время придётся затянуть пояса. 

  С учетом неудержимого укрепления рубля, майнерам становится и вовсе тяжело, с одной стороны подводит крипторынок, с другой нож в спину вонзает и валютный, рубль штурмует новые вершины, закрепляясь на отметке 55 российский рублей за 1 американский доллар, тем самым совокупный доход снижается, даже при статичном курсе Ethereum, окупаемость уже переваливает за 1,500 дней и выше, переход на PoS кажется всё реальнее, нельзя сказать, что он железно будет в ближайшие месяцы, но всё же ощущается неизбежность, слишком много валидаторов накопилось, чтобы оттягивать переход бесконечно.

  На фоне всей этой прелести, отечественные магазины наконец пересмотрели свои цены и поняли, что так дело не пойдёт, флагманская PowerColor AMD Radeon RX 6800XT доступна по цене в 81,990 рублей

  Этот монстр на годы вперёд, без каких-либо ограничений настройках графики, 16ГБ видеопамяти, подойдёт для абсолютно любых задач, комфортной игры на 4К в любых современных проектах, да еще и с запасом. Но как обычно, само собой нет технологий, которые предоставляют аналоги от Nvidia RTX. 

  Для тех, кому нужна карта попроще, стали доступнее модели PowerColor AMD Radeon RX 6700XT

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-45000р на 6800XT ASUS
3060 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70
-120000р на RTX 3090 в Ситилинке
6800XT - цена упала почти ВДВОЕ
3050 Gigabyte Eagle - 38 тр в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming
3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр
3090 !! Ti за 170тр в XPERT.RU
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр
RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

  Разом с 69,990 цена снизилась до 55,990 рублей, модель на уровне 3060 Ti от Nvidia, но немного доступнее последней, и с более приличным охлаждением, вдобавок на борту 12ГБ видеопамяти, что даст преимущество к требовательным по памяти проектам. Будем надеяться на продолжение банкета и дальнейшее снижение цен.

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