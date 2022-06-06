Наконец то был продемонстрирован видеоускоритель от компании Intel, правда в деле его посмотреть не удалось

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Мы все еще ждем, когда Intel выпустит долгожданную серию видеокарт Arc Alchemist. В начале года был настоящий шквал утечек и информации, но последние несколько недель были устрашающе тихими. Это, безусловно, намеренно со стороны Intel, поскольку она либо стремится умерить ожидания, либо, возможно, еще больше отодвинуть запуск.

Недавно появились новости о запуске серии RTX 40 от Nvidia, привлекшие к себе всё внимание рынка видеокарт, на этом фоне старт продаж видеоадаптеров синего гиганта может быть отложен, но он грядет, и Intel продемонстрировала реальный пример карты Arc на своем турнире Intel Extreme Masters в Далласе, штат Техас. Пользователь Твиттера @theBryceIsRt сделал несколько счастливых снимков карты.

По общему признанию, это всего лишь одна статическая демонстрация одной карты. Реальную демонстрацию или тесты придется подождать до другого раза. На самом деле, учитывая расположение карты, мы даже не можем увидеть, какие у нее выходы на дисплей.

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У нас все еще нет четкого окна выпуска карт Arc для настольных ПК. В настоящее время август выглядит вероятным, Intel, безусловно, захочет выпустить Arc для настольных ПК, чтобы не столкнуться с картами Nvidia и AMD следующего поколения позже в этом году. Считается, что аппаратное обеспечение почти готово, а задержка связана с проблемами программного обеспечения или драйверов. Задержки дают Intel больше времени, чтобы сгладить любые перегибы и, возможно, позволяют команде внести свой вклад в разработку драйверов и программного обеспечения. Перед Intel стоит огромная задача, если она хочет конкурировать с такими компаниями, как Nvidia, с ее огромной командой по разработке и тестированию ПО. Даже если Intel не может конкурировать с Nvidia или AMD, если ее карты имеют правильную цену и могут предложить разумную производительность на ватт, то для них определенно есть рынок. Не каждый может позволить себе или оправдать покупку RTX 3090 Ti.