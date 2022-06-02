За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

реклама

В последнее время отечественных продавцов обуяла непомерная жадность, безусловно есть некоторые товары, на которые повышение цен вполне объяснимо, но посредник в сделках между российским потребителем и китайским продавцом, в лице AliExpress пошел дальше. В сложившейся ситуации, где российские банки не имеют возможность проводить оплату в долларах, дочка Alibabы решила отключить и последний рабочий вариант оплаты в долларах и проводить свою конвертацию. На данный момент курс доллара на площадке составляет 75 рублей, это при курсе ЦБ в районе 61 рубля за тот же самый вечнозелёный, 23% разницы. Кто-то скажет: "Ну это потому, что курса два на самом деле", это глупости, есть биржевой курс доллара, а дальше просто у кого насколько жадности хватает, настолько курс и завышает. На данный момент курс обмена на сайте Qiwi составляет 64 рубля 16 копеек

анонсы и реклама 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming -40% на 3080 Gigаbyte Gaming - цена радует RTX 3050 снова дешевле 40 тр 3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400 -35% на 3090 Gigabyte Gaming RTX 3070 уже дешевле 90тр 3080 Ti MSI Gaming за 110тр в XPERT.RU <b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> c началом 3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU <b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

Естественно курс для покупателя чуть выше, но где 5% и где 23%, и на данный момент нам известен рабочий способ оплаты по такому курсу.

Естественно необходимо будет наличие средств на кошельке Qiwi, можно заранее вручную приобрести доллары, но необходимости в этом нет, если средства будут в рублях, сервис сам произведёт конвертацию по своему курсу, но тут имейте в виду, в дни когда биржа не работает, курс завышен, так что только в рабочие дни выгоднее проводить конвертацию. Так же для оплаты необходимо иметь идентифицированный кошелёк.

реклама

Нужно будет полностью отчистить все данные в имеющимся приложении Aliexpress, и после чистки удалить его. Затем скачиваем и устанавливаем APK AliExpress New 8.20.176, либо более раннюю версию. Найти её можно на просторах интернета.

После установки отключаем интернет при входе в приложение, он выдаёт ошибку подключения, но нам главное нажать снизу иконку "Профиль", включаем интернет, обновляем страницу и в настройках выставляем оплату в USD$.

Далее соответственно переходим в корзину, выбираем товары и переходим к оплате, и здесь уже можно будет выбрать способ оплаты с Qiwi кошелька, имейте в виду, каждый раз при входе в приложение, интернет необходимо отключать, иначе приложение обновится, и весь процесс придётся повторить с самого начала.

Однако, этот танец с бубном даёт порядочно сэкономить, к примеру: Смартфон OnePlus Nord CE 2 8/128ГБ при оплате данным способом выходит 19,184 рублей, вместо 22,508 рублей стандартной оплатой

реклама

На примере видеокарт разница кажется вообще колоссальной: Новая Colorful Igame RTX 3080 на 10ГБ выходит 77,570 рублей, а цена в приложении составляет 90,670 рублей.

Будем надеяться, что данный гайд окажется вам полезным.