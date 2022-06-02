Подробная инструкция по оплате через Qiwi-кошелёк на Aliexpress
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В последнее время отечественных продавцов обуяла непомерная жадность, безусловно есть некоторые товары, на которые повышение цен вполне объяснимо, но посредник в сделках между российским потребителем и китайским продавцом, в лице AliExpress пошел дальше. В сложившейся ситуации, где российские банки не имеют возможность проводить оплату в долларах, дочка Alibabы решила отключить и последний рабочий вариант оплаты в долларах и проводить свою конвертацию. На данный момент курс доллара на площадке составляет 75 рублей, это при курсе ЦБ в районе 61 рубля за тот же самый вечнозелёный, 23% разницы. Кто-то скажет: "Ну это потому, что курса два на самом деле", это глупости, есть биржевой курс доллара, а дальше просто у кого насколько жадности хватает, настолько курс и завышает. На данный момент курс обмена на сайте Qiwi составляет 64 рубля 16 копеек
Естественно курс для покупателя чуть выше, но где 5% и где 23%, и на данный момент нам известен рабочий способ оплаты по такому курсу.
Естественно необходимо будет наличие средств на кошельке Qiwi, можно заранее вручную приобрести доллары, но необходимости в этом нет, если средства будут в рублях, сервис сам произведёт конвертацию по своему курсу, но тут имейте в виду, в дни когда биржа не работает, курс завышен, так что только в рабочие дни выгоднее проводить конвертацию. Так же для оплаты необходимо иметь идентифицированный кошелёк.
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Нужно будет полностью отчистить все данные в имеющимся приложении Aliexpress, и после чистки удалить его. Затем скачиваем и устанавливаем APK AliExpress New 8.20.176, либо более раннюю версию. Найти её можно на просторах интернета.
После установки отключаем интернет при входе в приложение, он выдаёт ошибку подключения, но нам главное нажать снизу иконку "Профиль", включаем интернет, обновляем страницу и в настройках выставляем оплату в USD$.
Далее соответственно переходим в корзину, выбираем товары и переходим к оплате, и здесь уже можно будет выбрать способ оплаты с Qiwi кошелька, имейте в виду, каждый раз при входе в приложение, интернет необходимо отключать, иначе приложение обновится, и весь процесс придётся повторить с самого начала.
Однако, этот танец с бубном даёт порядочно сэкономить, к примеру: Смартфон OnePlus Nord CE 2 8/128ГБ при оплате данным способом выходит 19,184 рублей, вместо 22,508 рублей стандартной оплатой
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На примере видеокарт разница кажется вообще колоссальной: Новая Colorful Igame RTX 3080 на 10ГБ выходит 77,570 рублей, а цена в приложении составляет 90,670 рублей.
Будем надеяться, что данный гайд окажется вам полезным.
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