На этот раз победителем рубрики "Цена за FPS" из современных моделей Nvidia становится RTX 3060 TI, тесты проводились всё на тех же требовательных играх: Red Dead Redemption 2, Rainbow Six Siege, Far Cry 6, Hitman 3, Dying Light 2 и Shadow of the Tomb Raider. Всё так же на средних настройках, единственным изменением стало более высокое разрешение экрана, теперь уже тесты проходили в 2К, и тут уже пришлось немного поднапрячься некоторым картам, но в принципе все справили на ура с данными настройками.

Как видите, самая бюджетная RTX 3050 висит на грани, чуть менее 60 fps, играть комфортно, однако чувствуется что в более тяжелых условиях играть будет не так приятно, и при всём при этом цена не самая низкая за кадр. Хочется отметить что некоторые карты на момент написания статьи уже были распроданы. В целом наличие видеокарт снизилось после подъёма курса доллара до отметки в 70 рублей, и полной разблокировки LHR карт. Будем надеяться что цены не начнут расти.

реклама

Монстр производительности, 3090 TI, со стоимостью в 1726 рублей за каждый fps занимает последнее место, конечно карта рассчитана не на один год вперёд, но и стоит она в три с половиной раза нашего победителя, а вот прослужит ли в три раза дольше или нет, это вопрос.

Ну и эталонной картой является 3060 TI, здесь вам и относительно невысокая цена, и приличный средний показатель fps, и задел на будущее так же имеется.