Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

RTX 3060 TI показала лучший результат по стоимости за кадр в 2К среди всей линейки

Путём проведения череды тестов на всём модельном ряде RTX 3000 получилось выявить лучшие и худшие решения
[ ] для раздела Блоги
+
ASUS RTX 3050 дешевле 50 тр
<b>RTX 3050 MSI дешевле 50 тр</b>
RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке
Еще одна RTX 3070 дешевле 90 тр
В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400

  На этот раз победителем рубрики "Цена за FPS" из современных моделей Nvidia становится RTX 3060 TI, тесты проводились всё на тех же требовательных играх: Red Dead Redemption 2, Rainbow Six Siege, Far Cry 6, Hitman 3, Dying Light 2 и Shadow of the Tomb Raider. Всё так же на средних настройках, единственным изменением стало более высокое разрешение экрана, теперь уже тесты проходили в 2К, и тут уже пришлось немного поднапрячься некоторым картам, но в принципе все справили на ура с данными настройками. 

  Как видите, самая бюджетная RTX 3050 висит на грани, чуть менее 60 fps, играть комфортно, однако чувствуется что в более тяжелых условиях играть будет не так приятно, и при всём при этом цена не самая низкая за кадр. Хочется отметить что некоторые карты на момент написания статьи уже были распроданы. В целом наличие видеокарт снизилось после подъёма курса доллара до отметки в 70 рублей, и полной разблокировки LHR карт.  Будем надеяться что цены не начнут расти.

реклама

  Монстр производительности, 3090 TI, со стоимостью в 1726 рублей за каждый fps занимает последнее место, конечно карта рассчитана не на один год вперёд, но и стоит она в три с половиной раза нашего победителя, а вот прослужит ли в три раза дольше или нет, это вопрос.

 Ну и эталонной картой является 3060 TI, здесь вам и относительно невысокая цена, и приличный средний показатель fps, и задел на будущее так же имеется. 

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

nvidia видеокарты rtx гейминг рынок курс доллара
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Ретроклокинг: тест PCI видеокарт
45
Обзор и тестирование блока питания ASUS ROG Thor 1000W Platinum II (ROG-Thor-1000P2-Gaming)
16
Главные игры мая 2022 года
21
Обзор и тестирование внешнего SSD-накопителя ASUS ROG Strix Arion S500
18
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 Flip OLED (UP5401E)
1
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt B660-Creator D4
2
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B660-F Gaming WIFI
13
Обзор и тестирование смартфона Honor X8
16
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming B660M-Plus WiFi D4
25
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z690 ACE
18

Интересные материалы

Главные игры мая 2022 года
7 мая 2022 21
Ретроклокинг: тест PCI видеокарт
12 мая 2022 45

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские майнеры скупают видеокарты из магазинов РФ на фоне роста рубля и разблокировки NVIDIA LHR
33
Трассировка лучей стала доступна на видеокартах GeForce GTX 6000-й серии, выпущенной в 2004 году
10
В магазинах РФ назревает дефицит видеокарт – разблокировка NVIDIA LHR привлекает всё больше майнеров
40
Стейблкоин TerraUSD потерял привязку к доллару, подешевел до $0.2 и может обвалиться до нуля
2
За согласие на эмбарго российской нефти, Венгрия получит финансовую помощь от Евросоюза
37
Команда RuTube отрицает слухи об утере исходного кода видеосервиса в результате атаки хакеров
4
Флагманы Intel дешевеют вслед за ростом курса рубля – Core i7-12700KF скинул 30%
13
Астрофизики NASA обнаружили первую черную дыру, изменившую направление своего магнитного поля
1
На что способна GeForce GTX 970 за 20 000р в 2022г – оптимальный выбор бюджетного геймера в тесте WG
11
Наследник «Героев»: игроки в восторге от пошаговой стратегии Songs of Conquest
5
Более 40 % криптоинвесторов, вкладывавшихся в Биткоин, потеряли деньги
9
Биткоин рухнул до 27 000 долларов – криптоинвесторы теряют деньги
96
Microsoft значительно усложнит установку Windows 11 – потребуется интернет и учётная запись
17
Американская экономика трещит по швам – крупнейшие IT-компании США подешевели на $1 триллион
7
Sony зарегистрировала новую модель PlayStation 5
4
Новая AMD Radeon RX 6650 XT сразилась в игровых тестах с NVIDIA RTX 3060
1
Биткоин обвалился ниже $27 000 – криптозима рядом, а индекс доверия на уровне «чрезвычайного страха»
14
GeForce RTX 4090 получит 24 ГБ видеопамяти GDDR6X 21 Гбит/с
+
«AliExpress Россия» сократила около 40% штата из-за наложенных на РФ санкций
201
AMD выпустит драйвер, который ощутимо поднимет производительность её видеокарт в играх с DX11
5

Популярные статьи

Что теперь будет с World of Tanks после решения Wargaming уйти из России и своей родины Беларуси
280
8 неявных признаков того, что вам пора переустановить Windows 10 и Windows 11
22
Как менялись ПК пользователей Steam за последние 10 лет – с 2012 по 2022 год
22
Андервольт Nvidia GeForce RTX 3050. Нищие лучи от Хуанга
96
Ретроклокинг: тест PCI видеокарт
45
Иногда они возвращаются - Thermaltake Big Typhoon, Asus Axe Square AMAzing & Scythe Zipang
34
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 4
13
Измеряем энергопотребление видеокарт AMD — PowerColor Radeon™ RX 590 8GBD5-3DH/OC
8
Разборка, обзор и разгон китайских переходников HDMI/DP -> VGA
3
XCOM: Chimera Squad: поворот не туда
+

Сейчас обсуждают

Артём Николаев
23:09
Хотели пожить в виртуальной метавселенной, но оказалось, что в реальной свою физическую оболочку тоже надо как-то содержать.
Meta приостанавливает работу над своей виртуальной реальностью
sanchez521
23:05
Медведев? А это, б...ть кто?
Медведев: продолжающееся накачивание Украины оружием может привести к ядерной войне
korney
23:04
Авторитетное мнение от Jhjhgkg Kkjhkjhk
Разборка, обзор и разгон китайских переходников HDMI/DP -> VGA
вежливый NLAW
23:04
4 вчера была, сегодня утром 5 закончилась, а на вечер 6 стартанули. Уже детей даже мобилизуют
Медведев: продолжающееся накачивание Украины оружием может привести к ядерной войне
Rey.B.
23:03
Пузыри лопаются... Пошло начало сокращения инвестиций.... Кто-то фиксирует прибыль... Ну а Общество Бездумного Потребления подходит к концу своего существования.
Meta приостанавливает работу над своей виртуальной реальностью
вежливый NLAW
23:01
В ООН проголосовали за начало расследования военных преступлений в Украине
Медведев: продолжающееся накачивание Украины оружием может привести к ядерной войне
Rey.B.
23:00
А придётся....
Meta приостанавливает работу над своей виртуальной реальностью
32Влад32
22:55
А я бы все охарактеризовал одним словом - застой.
Как менялись ПК пользователей Steam за последние 10 лет – с 2012 по 2022 год
xuilochmo
22:55
пошол нх долбаёб
Медведев: продолжающееся накачивание Украины оружием может привести к ядерной войне
вежливый NLAW
22:54
Забирают, скоро купишь на авито
Медведев: продолжающееся накачивание Украины оружием может привести к ядерной войне
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем